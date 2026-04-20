ファミマ初コラボ！札幌で人気が絶えない手作りサンドイッチ専門店「サンドリア」監修商品が登場！不動の人気No.1商品を再現したサンドイッチなど「自慢のハムサンド」5種類を4月21日（火）から順次発売！

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、プライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、札幌で大人気の手作りサンドイッチ専門店「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」（以下、サンドリア）監修の「サンドリア監修 ハムエッグサンド」348円（税込375円）、「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」323円（税込348円）や、ハムを使用した定番のサンドイッチのリニューアル商品など5種類を「自慢のハムサンド」として、2026年4月21日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

※商品によって発売日が異なります。

■40年以上愛され続ける札幌の手作りサンドイッチ専門店「サンドリア」監修商品が登場！

気温が上昇し、屋外での食事や行楽などで手軽に食べられるワンハンド商品の需要が高まります。その中でも、サンドイッチは手軽さ以外にも、バリエーションが豊富で多彩な具材を一度に味わえる満足感のある商品として多様化しています。本格的なシーズンの到来にあわせて、惣菜系からデザート系まで40種類を超える豊富なラインアップを取り揃える「サンドリア」監修の2商品を発売いたします。

「サンドリア」は 1978年に創業、札幌で初めての“24 時間営業”の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種類以上も並ぶ、地元の方々から愛される人気の名店です。

このたび発売する「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」を再現したサンドイッチです。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手です。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げています。

「 サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせた彩りの良いサンドイッチです。

また、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチも、野菜の旨味を感じるこだわりの『すりおろし野菜ソース』をハムと和えるなど、ソースや具材を見直し、さらにおいしくリニューアルして発売いたします。

様々なバリエーションのファミマの「自慢のハムサンド」を、この機会にぜひご賞味ください。

■「サンドリア」監修コメント

サンドイッチ工房 サンドリアでは、創業当時から人気NO.1の【ダブルエッグサンド】とサンドリア独自の技法で仕上げたパリパリ食感が人気の【ツナサンド】をモチーフに監修をさせていただきました。

【サンドリア監修 ハムエッグサンド】は、マヨネーズの再現と、刻んだゆで卵の食感にこだわり監修させていただきました。

【サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド】は、キャベツサラダのパリパリの食感にこだわり、今回はそこにハムの塩味をプラスしたファミリーマートさんオリジナルを監修させていただきました。

今回、全国の皆様に、サンドリアのサンドイッチをお届けできるにあたって、とても嬉しく思います。

【商品詳細】

【商品名】サンドリア監修 ハムエッグサンド

【価格】348円（税込375円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】札幌のサンドイッチ専門店「サンドリア」監修のサンドイッチです。

「サンドリア」人気No.1商品「ダブルエッグ」をモチーフにしました。ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせました。

【商品名】サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド

【価格】323円（税込348円）

【発売日】2026年4月28日（火）

【発売地域】全国

【内容】札幌のサンドイッチ専門店「サンドリア」監修のサンドイッチです。

キャベツの食感がアクセントになったツナサラダに、ハム、グリーンリーフを合わせました。

【商品名】ジューシーハムサンド

【価格】323円（税込348円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】ポークハムに、きゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチです。

【商品名】たっぷりハムサンド

【価格】304円（税込328円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチです。こだわりの『すりおろし野菜ソース』がハムの味わいを引き立てます。

【商品名】大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス

【価格】399円（税込430円）

【発売日】2026年4月21日（火）

【発売地域】全国

【内容】パンが厚くて美味しい、大きなサンドイッチです。

ハム、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる組み合わせです。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）について

1978年に創業し、40年以上札幌市民に愛されてきた老舗サンドイッチ専門店。

https://www.s-sandwich.com/

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html