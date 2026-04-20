パナソニックグループ

パナソニック エレクトリックワークス株式会社（以下、パナソニック）は、2026年5月17日（日）～20日（水）に奈良県奈良市にて開催される国際流量計測会議「The International Flow Measurement Conference (FLOMEKO) 2026」において、基調講演を行います。

FLOMEKOは、流量・計測技術分野における世界的な研究者・技術者が一堂に会し、最新の研究成果や技術動向を議論する国際会議です。今回の基調講演では、家庭用ガスメータへの導入が進んできた超音波流量計測技術の発展の歩みを振り返るとともに、水素社会の実現に向けた新たな応用可能性について紹介します。

日本において家庭用超音波ガスメータが導入されて以降、パナソニックは超音波トランスデューサおよび計測ユニットの開発・供給を行ってきました。本講演では、これらの技術的背景や設計思想に加え、燃料電池システムや水電解装置などにおける超音波流量計測技術の活用についても概説します。

エネルギー転換が進む中、高精度かつ高信頼なガス計測技術は、社会インフラを支える重要な要素の一つです。パナソニックは、計測技術を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■基調講演について

日時：2026年5月20日（水）13:30～14:10

会場：奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～ 能楽ホール

タイトル：Ultrasonic Flow Measurement for Gas Metering and Future Hydrogen Applications

登壇者：パナソニック エレクトリックワークス株式会社 電材＆くらしエネルギー事業部

環境エネルギーBU メータデバイスSBU 技術部部長 安田憲司

■FLOMEKO 2026 開催概要

会期：2026年5月17日（日）～20日（水）

会場：奈良春日野国際フォーラム 甍～I・RA・KA～

主催：International Measurement Confederation (IMEKO)、SICE、AIST

公式サイト： https://flomeko2026.sice.jp/index.html

※本会議への参加は事前登録が必要です（有料）

【お問い合わせ先】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

電材＆くらしエネルギー事業部 環境エネルギーBU メータデバイスSBU

ビジネスソリューション営業部

Email：panasonic_ufm@ml.jp.panasonic.com

＜関連情報＞

・超音波式水素流量濃度計

https://industrial.panasonic.com/jp/products/pt/ultrasonic-gas-flow-sensor