【受賞】「町田商店」運営会社が「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」入賞

株式会社パラドックス

2026年4月20日（月）、「志」を基軸に企業ブランディング・採用支援を行う株式会社パラドックス（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木猛之）は、「町田商店」などを展開する株式会社ギフトホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田川翔、以下ギフトHD）の採用インターンシップを制作し、マイナビが事務局を務める「第9回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」にて入賞したことをお知らせいたします。

同賞は、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に関わる取り組みを表彰するもの。パラドックスは、ギフトHDの「シアワセを、自分から」という理念を体現する場として、学生が沖縄でラーメン店をゼロから立ち上げる「沖縄開拓インターン」の企画・設計・集客・運営を支援。同賞において、学生のキャリア形成に資するプログラムとして高く評価されました。これを受け、28卒学生向けには9月および11月に、規模と内容を拡大して開催することが決定いたしました。

■「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」とは

「学生が選ぶ キャリアデザインプログラムアワード(https://internship-award.jp/about/)」とは、マイナビが実行委員会事務局を務める、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に関わる取り組みを表彰するアワードです。2018年より毎年開催されており、2026年は第9回を迎えます（※）。

2025年に実施された第8回開催では、全国から1,048法人、1,205プログラムの応募があり、大賞、文部科学大臣賞、地方創生賞、優秀賞、入賞、低学年キャリアデザイン賞の表彰と学生推奨プログラムが選出されています。

※2023年の第6回開催より名称を「学生が選ぶインターンシップアワード」から「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」に変更

■ギフトHD「沖縄開拓インターン」が入賞

この度、パラドックスが企画・設計・集客・運営を支援したギフトHDの「沖縄開拓インターン」が、「第9回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」にて入賞いたしました。パラドックスでは、ギフトHDが掲げる「シアワセを、自分から。」という企業理念や店舗経営の裏側にある再現性の高い優れたビジネスの仕組みを学生が肌で感じ、「自分事」へと変換するため、本プログラムの企画・設計・集客・運営をトータルで支援いたしました。＜受賞概要＞

名 称：第9回学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード

受賞者：株式会社ギフトホールディングス

受賞名：入賞

後 援：経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ

＜「沖縄開拓インターン」概要＞

単なる就業体験に留まらない、学生が経営者視点で店舗を立ち上げる「0→1」の実践型プログラムです。自分たちで事業を運営する楽しさ、そして顧客へのサービス提供を通して「シアワセを自分から」という理念を正しく理解してもらうことを目的に実施。昨年のプログラムでは、事前の選抜選考を通過した7名の学生が沖縄での店舗経営にトライし、2日間で2店舗合計365名が来店し、売上37万円を達成いたしました。

■2026年度も開催決定！規模と内容を拡大し年2回、3拠点で実施予定

受賞を受け、本年度は昨年度のコンテンツをベースに、事前学習機会をさらに拡張し、「グローバルでの展開」や「店舗開発の手法」についてなど株式会社ギフトHDの店舗展開にまつわるノウハウを提供します。ラーメンを主軸としたビジネスの面白さや、秀逸さを惜しみなく伝える機会となる予定です。

また昨年は11月に1度開催となりましたが、本年度については9月・11月の2回、それぞれ3拠点ずつで開催予定となっています。

※12月にも海外での開催を検討中。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SIYAggfZX-U ]

※以下、画像は昨年度の内容。

■担当者メッセージ（開発背景・想い）

「『ラーメン屋さん』という枠組みを超え、商売の本質的な面白さを知ってほしい。そんな想いで始まったこのインターンが、外部機関からも評価されたことは大きな喜びです。今年はさらに、学生たちの戦略が当社の挑戦の一部となるような、より熱い体験を用意しています」

■株式会社ギフトホールディングスについて

「家系を、世界への贈りものに。」を掲げ、国内860店舗、海外40店舗を展開 。独自のビジネスモデルと人材育成を強みに、ラーメンを通じた「シアワセ」を世界に届けています 。



＜企業概要＞

社 名：株式会社ギフトホールディングス

設 立：2009年

資本金：8億6900万円（2026年1月末現在）

代表者：代表取締役社長 田川翔

所在地：本社／東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー36階名古屋オフィス

Ｈ Ｐ：https://www.gift-group.co.jp/

昨年の沖縄での集合写真実際に行列ができた店舗の様子真剣にラーメンを作る学生の研修風景学生が作成したSNS投稿やメニュー表の画像

※次回の「沖縄開拓インターン」にご興味のある方は以下のURLよりvisions公式LINEを追加の上、「ギフト」とお送りください。今後のご案内をお送りいたします。

https://line.me/R/ti/p/@013xogxy?oat_content=url

株式会社パラドックスについて

「志の実現に貢献する」をミッションに、企業や人が大事にする価値観やあり方を深く洞察し、世の中に提供している使命(＝志)を言語化・視覚化。その企業や人にしか語ることができない“独自のストーリー”を軸にしたブランディングを行い、あらゆる人々がもっと誇りを持って生きられる社会の実現を目指しています。

＜企業概要＞

社 名：株式会社パラドックス

設 立：2001年

資本金：1000万円

代表者：代表取締役 鈴木猛之

所在地：名古屋オフィス／愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1JPタワー名古屋21F

東京オフィス／東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー13F

大阪オフィス／大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル7F

福岡オフィス／福岡市中央区大名1-6-8 バルビゾン96番館 4F

沖縄オフィス／沖縄県宜野湾市我如古2-12-6 Topothesia

Ｈ Ｐ：https://prdx.co.jp/