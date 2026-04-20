『モブサイコ100 III』×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『モブサイコ100 III』×「A:code」のコラボレーションアイテムの受注を4月15日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/259,920?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたA:code オードトワレの登場です。

香水としてはもちろん、ルームフレグランスやお部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけるアイテムです。

日常生活の様々なシーンでキャラクターとの日常をお楽しみください。

▼A:code オードトワレ 50mL

▽影山茂夫

影山茂夫のおっとりとした性格をシャボンの柔らかな香りで表現し、パウダリーなクマリンに重なるラベンダー、ムスクの香りでまとめました。

超強力な超能力を持ちながら、素朴な人柄で青春の悩みを抱える影山茂夫を表現した香りです。

＜香りのイメージ＞

シャボン

トップノート：レモン、ベルガモット、ユーカリ、リリー

ミドルノート：シャボンノート、クマリン、ローズ、ラベンダー

ラストノート：ムスク、ハニー、バニラ

▽霊幻新隆

霊幻新隆が適当に依頼を解決する様子をベルガモットの柔らかなシトラスで表現し、影山茂夫の師匠として振る舞っている様子を静謐なウッディとアンバーが複雑に重なり合う香りでまとめました。

持ち前の洞察力や話術で適当に依頼を解決する霊幻新隆を表現した香りです。

＜香りのイメージ＞

シトラスウッディ

トップノート：ベルガモット、ペア、リーフグリーン

ミドルノート：ミュゲ、ジャスミン、ローズ

ラストノート：ムスク、アンバー、シダーウッド

▽仕様

価格：各 \9,680(税込)

種類：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

容量：50ml

素材：硝子、樹脂、合金、紙、プラスチック

成分：エタノール、香料、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BHT、〔＋／-〕赤227、青1、黄4

▼モチーフ A:code Tee

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、Tシャツに仕上げました。

スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \5,478(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：ユニセックス M, L

素材 ：綿100％

▼モチーフ A:code 1ポケットパスケース

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、1ポケットパスケースに仕上げました。

社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：（約）10.3×7.1cm

素材 ：合成皮革

▼モチーフ A:code マグカップ

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、マグカップに仕上げました。

少し大きめのマグカップで、飲み物をたっぷりと入れることができます。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

※色落ちする可能性がございますので、電子レンジ・食洗機の使用はお控えください。

※耐熱温度は120℃となります。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：（約）直径82×高さ95mm

素材 ：陶器

▼モチーフ A:code オーロラBIGアクリルキーホルダー

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、オーロラBIGアクリルキーホルダーに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：（約）99×93mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼モチーフ A:code アクリルコースター

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、アクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \1,078(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：（約）直径90mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼モチーフ A:code オーロラステッカー

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、オーロラステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：（約）直径90mm

素材 ：紙、PP

▼モチーフ A:code ホログラム缶バッジ

影山茂夫、霊幻新隆をイメージしたモチーフを取り入れ、キャラクターカラー、香りのイメージに合った色味を使い、ホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \605(税込)

種類 ：全2種（影山茂夫、霊幻新隆）

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼A:codeについて

A:code（エーコード）は、株式会社arma biancaの香水ブランドです。

「キャラクターと香りの調和」をコンセプトのもと、香りの表現にこだわり、

キャラクター愛をより深く、感覚的に楽しめる新しい体験を提供します。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/259,920?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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