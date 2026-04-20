IBM i 三大課題をAIで解決。ソルパックが次世代運用基盤「i_RODOR_i」を提供開始

株式会社 ソルパック

株式会社ソルパック（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田洋一郎、以下ソルパック）は、IBM iを取り巻く企業課題を抜本的に解決するため、IBM Bobを活用した次世代AIマネージドサービス

『i_RODOR_i（イロドリ）』の提供を開始しました。

i_RODOR_iは、IBM iユーザーが長年抱えてきた

「技術者不足・スキル継承」、「ブラックボックス化・属人化」、「モダナイゼーション」

という三大課題に正面から向き合い、AI、マネージドサービス、クラウドを統合した“新しいIBM i

運用モデル”を提供するサービスです。

※IBM Bobとは、IBM社が提供するAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーです。

サービスURL： https://www.solpac.co.jp/service/i_RODOR_i/(https://www.solpac.co.jp/service/i_RODOR_i/)

■ 背景：IBM iを取り巻く深刻な課題

IBM iは今なお非常に堅牢で信頼性とセキュリティレベルの高い基幹システムである一方、「安定的な運用（運用できる人材）と環境の確保」が企業存続に直結し、経営リスクの重大テーマになっています。

・ハードウェア・インフラの限界

サポート切れが早まるハード更新負担や、柔軟性に乏しいオンプレ環境、さらにはBCP／DR

対策にかかる高コストが重なり、企業のIBM i基盤は将来の運用継続が難しい状態に直面しています。

・運用コスト・体制課題

担当者の運用負荷が上昇する一方、ブラックボックス化かつ属人化したシステムにより改善が進まず、24時間稼働を支える体制維持も困難になるなど、運用全体が限界に近づいています。

・人材・ナレッジ継承危機

IBM i技術者の高齢化・退職が進む中、若手育成は難航し、運用マニュアル不足とスキルギャップが

加速することで、企業内のIBM iナレッジが失われつつあります。

ソルパックは、多くのIBM iシステム運用企業と向き合う中で培った、長年の運用ノウハウと、IBM BobのAI能力を統合し、“IBM iの未来をつなぐ”サービスとしてi_RODOR_iの提供を開始しました。

■ IBM Bob × 5つのソリューションで構成される次世代基盤

i_RODOR_iは企業のIBM i環境を総合的に支援するため、以下の5つのソリューションを中核として構成されています。

１. PowerVS移行サービス

オンプレからPowerVSへ、安全かつ迅速に移行。

「クラウド移行のコスト効果 × 技術的適合性 × 全体設計」をワンストップで診断・提案。

２. 棚卸・可視化・影響分析サービス

IBM Bobやツールを活用して、IBM iの資産・設定・運用状況などを迅速に解析。

棚卸・可視化してブラックボックス化を解消。

影響分析調査や現在のリスク、改善ポイント、最適な移行／強化ステップが飛躍的に向上します。

３. IBM i アプリケーション運用保守サービス（@M-ASP）

IBM Bobを活用して効率的にアプリケーション保守・運用、障害対応、監視までをワンストップで

提供。お客さまのアプリケーション資産を継続的に守ります。

IBM Bob や生成AIを活用し、業務効率化と安定運用、成長までご支援します。

４. IBM i コンシェルジュサービスセンター

技術問い合わせ、改善相談、日々の運用支援を専門家がサポート。

「困ったときにすぐ相談できる」体制により、担当者の心理的負荷を大幅に軽減します。

５. RPG研修サービス

若手から中堅まで、IBM i技術者を段階的に育成する研修プログラム。

体系化されたカリキュラムにより、技術継承のボトルネックを解消します。

■ i_RODOR_iがもたらす3つの価値

i_RODOR_iは、IBM i運用における「技術継承」「安定的運用」「運用効率」という3つの根本課題を、AI・クラウド・マネージドサービスを組み合わせ、全方位的なアプローチで解決する次世代基盤です。

i_RODOR_iは、IBM iを「続けたい企業」にとって最適な解決策として、IBM Bobと専門家、そしてクラウドを組み合わせ、IBM i資産を“安心して未来へつなぐ”新しい運用スタイルを提供していきます。

ソルパックは i_RODOR_i を通じ、業種や企業規模を問わず、お客さまの悩みや課題に寄り添い、新たな“彩り”を 加えて変革と付加価値を創出し、喜びと笑顔をお届けできるよう幅広く支援してまいります。

今後もAI活用の高度化や運用自動化ソリューションを強化し、IBM i運用の最適化と企業価値向上を一層推進して、持続可能な価値と未来を創造してまいります。

株式会社ソルパックについて

株式会社ソルパックは1997年に設立、ITを中心により良い社会づくりに貢献することを目標としています。ERPやミドルウェアなどの導入・保守を始め、BPOやIT技術者研修、RPA/自動化やAI/人工知能などの新しい分野へ積極的なチャレンジを行い、中堅中小企業のお客様へ 「低価格・高品質・短納期で適したソリューション」を提供し、お客様企業の成長をご支援します。

会社名 ： 株式会社ソルパック

所在地 ： 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル8階

設 立 ： 1997年9月17日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 藤田 洋一郎

URL ： https://www.solpac.co.jp/

※記載の会社名・商品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。