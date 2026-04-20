カビ・ピンクぬめりを約6週間生えにくくする*²*³*⁴　手軽に磁石で壁に貼れる*⁵『マジックリン お風呂にピタッ』発売

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、住居用ブランド「マジックリン」より、2026年5月23日、カビやピンクぬめりを約6週間生えにくくする*²*³*⁴『マジックリン お風呂にピタッ』を発売いたします。

本商品は、浴室の壁に磁石で貼れる*⁵新しいタイプ*¹の浴室用カビ抑制・消臭剤で、手軽に設置できることが特長です。安心して使える処方設計に加え、「くらしへのなじみやすさ」や「続けやすさ」にもこだわりました。

*1 当社内において

*2 24時間換気、ドア閉の浴室での効果

*3 すべてのカビやピンクぬめりを抑制するわけではありません

*4 既にある汚れは除去してからお使いください

*5 タイルの壁など、磁石が貼れない壁もあります

１．発売のねらい

近年、生活者を取り巻く環境は大きく変化しています。東京を含む一部の地域においては、2004年と2024年の平均湿度を比較すると、年間でカビが繁殖しやすい湿度60％以上の期間が増えています*⁶。また、共働き世帯の増加*⁷で、日中の就業などで家を閉め切る時間が長く、こまめな換気が難しい家庭も増えており、「そうじでカビを除去しても、すぐに再発してしまう」「カビへの対応が追いつかない」という生活者の悩みの声も上がっています*⁸。

*6 出典：気象庁ホームページ（気象庁｜過去の気象データ検索(https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/index.php?prec_no=44&block_no=47662&year=2004&month=&day=&view=)）、並びにデータを考察

*7 出典：共働き等世帯数の年次推移（厚生労働省）（図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移｜令和5年版厚生労働白書-つながり・支え合いのある地域共生社会-｜厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/22/backdata/02-01-01-03.html)）

*8 花王調べ

そこでこのたび、浴室のカビやピンクぬめりを約6週間生えにくくする*²*³*⁴『マジックリン お風呂にピタッ』を発売いたします。1971年の誕生以降、長きにわたり生活者のくらしに寄り添ってきた「マジックリン」ブランドから、新たに提案する浴室用カビ抑制・消臭剤です。本体ケース裏面の磁石により、浴室の壁に貼り付けて*⁵使用できる手軽さが特長です。直接平らな場所に置いたり、フックに引っ掛けたりすることもできるなどくらしになじみやすく、浴室のスタイルに合わせて自由自在にご使用いただけます。

本商品は、塩素や煙、強い香りを使用しない*⁹ウォーターベース処方を採用。カビを生えにくくする設計となっています。壁に貼り付けて*⁵使用した際も背面の空気孔をふさがない独自の容器形状で、浴室全体に液が揮散し、カビを生えにくくします。心地良く香るやさしい微香性です。また、浴室内で洗濯物を干す人にはうれしい、浴室空間の生乾き臭を防ぐ効果も兼ね備えています。

*9 使用開始直後は強く香ることがあります

さらに、カビを生えにくくするためには商品の使用を継続することが大切であり、花王製品としては初めて「交換時期お知らせ機能」を導入しました。商品に同封された説明書のコードを読み取ることで、専用ページが立ち上がり、スマートフォン内蔵のカレンダーアプリと連携し6週間後の交換時期を通知します。これにより、交換忘れを防ぎ、継続使用をサポートいたします。

今後も「マジックリン」ブランドは、多様化するライフスタイルや家事の担い手に寄り添い、家族が安心して生活できる清潔な住まいの実現に向けて提案をしてまいります。

２．商品名／内容量

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/640_1_a2bb7e928b8cbf87f94834b8393c797c.jpg?v=202604211251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

３．発売日／地域

2026年5月23日／全国

４．商品特長

カビ・ピンクぬめりを約6週間生えにくくして*²*³*⁴、お風呂のキレイが長続き！

- お風呂の壁に磁石で貼ったり*⁵、置いたり、掛けたり、自由自在に簡単に設置できる- 塩素・煙・強い香りを使わない*⁹安心のウォーターベース処方- 浴室干しの生乾き臭（浴室空間の）対策にも使える- つけかえ用もラインアップ- 交換時期をカレンダーアプリに簡単登録。6週間後にスマホのカレンダーアプリから交換時期の通知が届き、交換忘れを防げて安心- やさしい微香性の選べる2香調（シトラスサボンの香り、フローラルの香り）

*2 24時間換気、ドア閉の浴室での効果

*3 すべてのカビやピンクぬめりを抑制するわけではありません

*4 既にある汚れは除去してからお使いください

*5 タイルの壁など、磁石が貼れない壁もあります

*9 使用開始直後は強く香ることがあります

関連情報

■マジックリン ブランドサイト https://www.kao.co.jp/magiclean/

花王は「未来のいのちを守る」を中期経営計画「K27」のビジョンとし、世界の中で誰かにとって欠かせない唯一無二の存在となる「グローバル・シャープトップ」事業を通して、社会課題の解決に貢献してまいります。