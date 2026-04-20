おくだ歯科・矯正歯科様の「小児歯科・小児矯正専門サイト」を制作｜株式会社ITreat

株式会社ITreat

このたび、岐阜県可児市のおくだ歯科・矯正歯科(https://www.okuda-shika.jp/)様にて、小児歯科・小児矯正に特化した専門サイト(https://www.okuda-shika.jp/kids/)を制作いたしました。

クリニック本体サイトとは別に、小児患者の保護者に向けた情報を集約した専門サイトを構築することで、集患強化と小児矯正の認知拡大を目指したプロジェクトです。「歯医者＝怖い場所」というイメージを払拭し、お子さまが前向きに通院できる印象づくりを重視しました。

おくだ歯科・矯正歯科 小児歯科専門サイトはこちら(https://www.okuda-shika.jp/kids/)

サイト制作のポイント

1. 明るく親しみやすいデザインで「行ってみたい」を実現

写真・イラスト・装飾を効果的に組み合わせ、明るく楽しい雰囲気を演出。クリニック本体サイトの高級感あるデザインとは差別化し、小児患者やその保護者に「親しみやすさ」と「安心感」が伝わるビジュアル設計としました。

2. 保護者の不安を段階的に解消するコンテンツ構成

「治療の流れ」「よくある質問」「小児矯正の考え方」など、意思決定に必要な情報を整理して掲載。保護者が知りたい情報にすぐアクセスできる導線設計を採用し、小児歯科と小児矯正それぞれの特徴が分かりやすく伝わる構成を実現しました。

3. SEOと問い合わせ導線の最適化

「小児歯科」「小児矯正」などの検索ニーズを意識したコンテンツ構成により、専門性と分かりやすさのバランスを確保。各ページにカウンセリング予約・問い合わせへの自然な動線を設置し、スマートフォンでも迷わず行動に移せる設計としました。

院長・奥田 幸祐 先生からのコメント

「ITreatさんとは以前よりお付き合いさせていただいておりますが、各種対応が迅速で、いつも親身になってご提案いただける信頼できるパートナーだと感じております。

今回制作いただいた小児歯科・小児矯正の専門サイトについても、保護者の方が『ここなら安心して子どもを連れて行けそう』と感じていただけるような明るく親しみやすいデザインで、治療の流れやよくある質問など保護者の方が知りたい情報を分かりやすく整理していただき、当院が思い描いていたイメージ通りの仕上がりとなりました。

本サイトを通じて、小児歯科・小児矯正をより多くのご家族に知っていただき、『歯医者は怖くない』と感じてもらえるよう、地域のお子さまとご家族に寄り添った診療を提供してまいります。」

株式会社ITreatについて

医療機関・一般企業・各種団体を中心に、Webサイト制作・映像制作・マーケティング支援を行うクリエイティブカンパニーです。

専門性や強みを発信することに課題をお持ちの医療機関様に対し、ITreatでは“想いと言語化”から伴走するWeb制作を行っています。

ブランディングから制作・運用まで一貫してサポートいたします。

所在地：岐阜県岐阜市長良福光2588 辻文ビル 3F

代表者：木村 健太

設立：2014年

事業内容：Webサイト制作・システム開発・動画制作・採用ブランディング支援 ほか

URL：https://itreat.co.jp/