シーホース三河「2025-26SEASON SPECIAL AUCTION」開催決定！実使用の復刻ユニフォームやサイン入りシューズを出品

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、シーホース三河は「2025-26SEASON SPECIAL AUCTION ～伝統を繋ぎ、シーホース三河の未来を、ともに～」を実施いたします。

今回のオークションでは、選手、ヘッドコーチが実際に使用した直筆サイン入りアイテム(ユニホーム上下セット、バスケットボールシューズ)を出品いたします。

次世代の選手、子どもたちの育成支援を目的とし、オークションで得られた収益は、シーホース三河のU18、U15およびアカデミーの活動にあてていきます。

シーホース三河は今季、11月と3月の計4試合で復刻ユニホームを着用し戦いました。

シーホース三河の歴史がよみがえる特別な一着をまとい、4試合すべてで勝利。

積み重ねてきた歴史を胸に、さらなる高みへと進み続ける姿を示しました。

さらに、この伝統を未来へ。

伝統を繋ぎ、シーホースの未来を築いていくために、シーホース三河はアカデミー活動や地域の多くの子どもたちがバスケットボールに出会うきっかけ作りを行っています。

オークション詳細や注意事項、ご入札は以下のリンク先をご確認ください。

▶第一弾：https://auction.hattrick.world/top/3226

▶第二弾：https://auction.hattrick.world/top/3465

◆オークション開催期間

◇第1弾

2025-26シーズン復刻ユニフォーム上下セット(実使用・直筆サイン入り)

実施期間：2026年4月20日(月)18:00～2026年4月26日(日)22:00

◇第2弾

バスケットボールシューズ(実使用・直筆サイン入り)

実施期間：2026年4月27日(月)18:00～2026年5月3日(日)22:00

◆出品商品

◇第1弾

2025-26シーズン復刻ユニフォーム上下セット(実使用・直筆サイン入り)選手各1点

- 本企画で出品する実使用のユニフォームは、11月9日・10日・3月28日に選手が着用したものとなります。- 選手の直筆サインはユニフォームシャツに入ります。- 久保田義章選手のユニフォームは支給品となっております。

◇第2弾

バスケットボールシューズ(実使用・直筆サイン入り)選手およびHCライアン・リッチマン各1点

◆発送時期

発送は入金確認後30日以内(土日祝を除く)に順次発送いたしておりますが、アイテムによっては30日以上かかる場合がございます。

その場合の発送時期は、オークションサイトの各アイテムページに記載いたします。

「2025-26SEASON SPECIAL AUCTION ～伝統を繋ぎ、シーホース三河の未来を、ともに～」は、バリュエンスジャパン株式会社が企画・運営しております。