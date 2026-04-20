『ふしぎの海のナディア』の描き起こし ナディアクロニクルver. トレーディングアクリルマグネットなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ふしぎの海のナディア』の商品12種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ふしぎの海のナディア』の商品の受注を4月13日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1829?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

ナディアの描き起こしイラストをメインにデザインしました。

▼描き起こし ナディアクロニクルver. トレーディングアクリルマグネット

ナディアの描き起こしイラスト、印象的なシーンをアクリルマグネットに仕上げました。

ホワイトボードや冷蔵庫にくっつけて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \825(税込), BOX \9,900(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）68×48mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル、磁石

▼描き起こし ナディアクロニクルver. トレーディンググリッター缶バッジ

ナディアの描き起こしイラスト、印象的なシーンをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き起こし ナディアクロニクルver. トレーディングイラストカード

ナディアの描き起こしイラスト、印象的なシーンをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \3,300(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼集合 ナディアクロニクルver. アクリルジオラマスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,850(税込)

サイズ：（約）23×18cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼ナディア ナディアクロニクルver. BIGアクリルスタンド

※画像は「ナディア A ナディアクロニクルver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（A、B、C、D、E、F）

サイズ：本体：（約）15.7×11.4cm 台座：（約）直径6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ナディア ナディアクロニクルver. カラーBIGアクリルキーホルダー

※画像は「ナディア A ナディアクロニクルver. カラーBIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全6種（A、B、C、D、E、F）

サイズ：（約）70×63mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ナディア ナディアクロニクルver. ポストカード6枚セット

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,100(税込)

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼A3マット加工ポスター

※画像は「描き起こし ナディアクロニクルver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全3種（描き起こし ナディアクロニクルver.、オープニング場面写、集合 場面写）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼トレーディング場面写クリアカード

ナディア、ジャン、キング、マリー、ネモ、エレクトラ、ガーゴイル、ネオ皇帝、グランディスの印象的なシーンをクリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：グランアクア(PP) 0.3mm厚

▼オープニング場面写 マルチデスクマット

ナディア、ジャン、キング、マリー、グランディス、サンソン、ハンソン、ネモの印象的なシーンをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼場面写 F0号キャンバスボード

※画像は「ナディア 場面写 F0号キャンバスボード」を使用しております。

ナディア、ジャン、キングの印象的なシーンのイラストをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全3種（ナディア、ナディア&ジャン、ナディア&キング）

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼ゆらゆら ノーチラス号 グラス

ノーチラス号の描き起こしイラストをゆらゆらグラスに仕上げました。

丸いフォルムがかわいい、ゆらゆらグラスです。

ガラス製なので中に入れたかき氷やジュースの色をお楽しみいただけます。

グラスとしてもインテリアとしてもご使用いただき、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※数量に達し次第、予約受付終了となります。

▽仕様

価格 ：\2,178(税込)

サイズ：口径72×高さ91mm

素材 ：ガラス

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1829?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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