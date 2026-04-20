福岡市全7区・383エリアの不動産相場を地図で可視化

株式会社Base-up

国土交通省の公的データ約8.4万件を独自集計。マンション5,191棟・小中学校192校区の相場を、スマホ対応の地図インターフェースで誰でも無料で閲覧可能に

不動産売買仲介・買取・管理を手がける株式会社Base-up（本社：福岡市中央区、代表取締役：久保 塁、以下「Base-up」）は、福岡市全7区の不動産相場を地図上で可視化する無料Webサイト「福岡市 不動産相場β」（https://souba.baseup.co.jp）を2026年4月1日に公開いたしました。

本サイトは、国土交通省が公開する「不動産取引価格情報」をはじめとする公的データ約8.4万件を独自に集計・加工し、マンション・一戸建て・土地の3種別について平方メートル 単価（1平方メートルあたりの取引単価）を字名（大字・丁目）レベルの精度で地図上に表示するものです。会員登録不要・完全無料で、スマートフォン・PC・タブレットいずれからもご利用いただけます。

開発の背景

不動産は多くの方にとって人生最大の資産であり、売却や購入は人生の大きな分岐点です。しかし、不動産の適正価格を知るためには、不動産会社に査定を依頼するか、ポータルサイトの売出価格（＝売主の希望価格であり実際の成約価格ではない）を参考にするしかないのが現状です。

国土交通省は実際の取引当事者へのアンケート調査に基づく「不動産取引価格情報」を公開していますが、検索インターフェースが専門家向けであり、複数エリアの横比較やトレンド分析を行うには多くの手間と知識を要します。

Base-upは「不動産の適正価格を知ることは、すべての人の権利である」という考えのもと、公的データを誰にでもわかりやすく届けるための基盤として本サイトを開発しました。

「福岡市 不動産相場β」の特徴 1. 地図で「見る」不動産相場

福岡市全7区・383の字名エリアを地図上にポリゴン（境界図形）で表示し、平方メートル 単価の高低を色の濃淡で直感的に把握できます。気になるエリアをタップするだけで、中央値・取引件数・価格推移が即座に表示されます。種別（マンション／一戸建て／土地）はワンタッチで切り替え可能です。

2. 学区から探す - 子育て世代のための相場マップ

福岡市内128の小学校区・64の中学校区それぞれの不動産相場を専用の地図ページで表示。学区ポリゴンは福岡市教育委員会の通学区域一覧に基づき、988丁目を100%カバーしています。小学校区から進学先の中学校区も確認でき、「どの学区に住むとどの中学に通うのか」まで一目でわかります。

3. 駅・予算・街の性格 - 多彩な切り口で比較

最寄駅からの距離圏（徒歩5分・10分・15分）別の相場表示、予算に応じたエリア逆引き検索、人口動態や世帯構成など15指標で字名を比較する「街の性格」機能など、あらゆる角度から福岡市の不動産市場を探索できます。

4. マンション5,191棟の個別データ

福岡市内のマンションを独自調査し、棟ごとの築年数・総戸数・取引事例・平方メートル 単価推移・周辺比較を個別ページで提供。名前による検索にも対応しており、特定マンションの資産性を客観的なデータで確認できます。

5. シミュレーター・ツール群

「資産維持力シミュレーター」では築年数の経過による資産価値の変化を視覚化、「タイムマシン」では過去の相場を現在と比較、「街診断」では5問の質問から最適なエリアを提案、「購入物件チェッカー」では検討中の物件がエリア相場と比べて割高か割安かを即座に判定するなど、意思決定を支援する実用的なツールを完全無料で提供しています。

6. 公示地価データとの連携

国土交通省の公示地価データを地図上に統合表示。実取引価格と公的評価額の両面から、エリアの不動産価値を多角的に把握できます。

数字で見る「福岡市 不動産相場β」

対象エリア

福岡市全7区（東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区）

字名エリア数

383エリア（字名・大字・丁目単位）

取引事例データ

約83,800件（マンション約45,400件・一戸建て約24,400件・土地約14,000件）

マンション個別データ

5,191棟（福岡市内）

学区カバー

小学校128校区・中学校64校区（988丁目ポリゴン100%カバー）

駅カバー

福岡市内主要鉄道8路線・74駅

データ出典

国土交通省 不動産取引価格情報 / e-Stat 小地域境界・国勢調査 / 福岡市教育委員会 通学区域一覧 / 福岡市住民基本台帳

利用料金

完全無料（会員登録不要）

対応デバイス

スマートフォン・タブレット・PC（レスポンシブ対応）

想定される活用シーン

不動産の売却を検討中の方：所有物件の周辺相場を客観的に把握し、適正な売却価格の目安を得る

住宅購入を検討中の方：予算に合ったエリアの絞り込みや、学区・交通アクセスを含めた総合的な比較

子育て世代の方：学区ごとの不動産相場を確認し、教育環境と資産性の両面から住みたい街を選ぶ

不動産投資家の方：エリア間の平方メートル 単価比較や過去10年のトレンド分析に基づく投資判断

転勤・移住を検討中の方：福岡市の地理に不案内でも、地図ベースのインターフェースで直感的にエリア特性を理解

今後の展開

Base-upでは、本サイトを不動産市場の透明性向上に向けた第一歩と位置づけ、今後以下の展開を予定しています。

・データの定期更新（国土交通省データの四半期更新に連動）

・対象エリアの拡大（福岡都市圏→九州主要都市への展開を検討中）

・より詳細な分析ツールの追加

当社が本サービスに込めた考え

当社は、本サービスを単なる相場検索サイトとしてではなく、住まいに関する意思決定を支えるための情報基盤として位置づけています。不動産会社に相談する前の段階でも、自分自身で相場の全体像を把握できる環境をつくりたい。そのため、会員登録不要・完全無料で公開しました。また、本サービスは、売却や購入を急がせるためのものではなく、納得して判断するための材料としてご利用いただきたいと考えています。価格を知ることは、売る・買うを促すためではなく、自分にとって適切な選択肢やタイミングを見極めるための第一歩であると考えています。当社は、「福岡市168万人の人生の分岐点に寄り添う会社」を目指しています。だからこそ、福岡に根差す企業として、地域の住まいに関する意思決定を支えたい。不動産市場に存在する情報格差を少しでも埋め、誰もが判断しやすい環境に近づけたいと考えています。そして、もし専門家の力が必要になったとき、私たちBase-upのことを思い出していただければ幸いです。（代表取締役 久保 塁コメント）

株式会社Base-up 会社概要

会社名

株式会社Base-up

代表取締役

久保 塁

所在地

〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目9番29号 第2プリンスビル3F

設立

2024年4月1日

資本金

5,000万円

事業内容

不動産売買仲介・買取・管理 ／ 不動産市場データの提供

宅建免許

福岡県知事(1)第20627号

電話番号

092-406-2290 ／ フリーダイヤル 0120-021-031

サイトURL

https://souba.baseup.co.jp

コーポレートサイト

https://baseup.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Base-up 広報担当

所在地：〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目9番29号 第2プリンスビル3F

TEL：092-406-2290

フリーダイヤル：0120-021-031

E-mail：info@baseup.co.jp

以上