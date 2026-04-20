銀座の眼鏡店エレガンス東京にてティファニー アイウェアのイベントを開催 2026.4.24(FRI) - 5.6(Wed)

有限会社ＴＲＩＰＬＥ

銀座6丁目、外堀通り沿いのブランドメガネ専門店エレガンス東京にて初のティファニーアイウェアのイベント「TIFFANY EYEWEAR THE SHOWCASE」を開催いたします。

ローンチされたばかりの2026春夏コレクションのメガネ、サングラスを中心に100点以上を展示、販売いたします。

TF2289-F HardWear \58,300HardWear by TIFFANY

2026SSは、近年ティファニーで最も人気のあるモチーフである「ハードウェア by ティファニー」コレクションのアイウェアが多数登場。

1962年のブレスレットに着想を得たハードウェアは、ニューヨークの大胆なエネルギーと街並みに広がる建造物に着想を得たデザインで、マンハッタンの自由な精神を象徴するとともに、愛の内なる強さを表現しています。

「ハードウェア」の他、「リターン トゥー ティファニー」「ノット by ティファニー」「T by ティファニー」などのモチーフをあしらったアイウェアがございます。

TF2294-U \66,000TF2292-F HardWear \55,000TF4263-D HardWear \56,100TF4256-D Return to TIFFANY \51,700

ティファニーのアイウェアは、日本人のお顔に合うように、金属製の鼻パッドが付いているものや、一体型であっても鼻パッドが高く設定されているものが多いのも魅力です。デザインとフィット感を両立したアイウェアは母の日のギフトにも最適です。是非、銀座にお越しの際はお気軽にご来店下さい。

ティファニー

ティファニーは1838年、チャールズ ルイス ティファニーとジョン B ヤングの2人がニューヨークで創業した高級宝飾品、銀製品ブランド。1962年にはオードリー・ヘプバーンが主演のティファニー ニューヨークスタイルを表現した映画『ティファニーで朝食を』が公開されたことにより、日本でも知名度が高まり、今や最も有名なジュエリーブランドとなりました。

1837年の創業以来、ロマンティックなインスピレーションから生み出されるティファニーの傑作の数々は、ジュエリーのスタイルのスタンダードとなり、世界中のラブストーリーを彩ってきました。そのフィロソフィーはアイウェアの中にもしっかり浸透しています。

エレガンス東京

世界の一流ファッションブランドを中心に、感度の高いアイウェアを厳選して取り扱うメガネ店。サングラスの品揃えも銀座エリア最大級、度付きサングラスの作製もお任せ下さい。

また、メガネはファッションアイテムであると同時に、快適な生活を支える大切なもの。現代のライフスタイルに適した両眼視検査による「見え方」、細やかなフィッティングによる「掛け心地」にもこだわり、ご対応させていただきます。

ビルの3階、落ち着いた空間で、上質なメガネ・サングラスをゆっくりとお選び下さい。

店舗情報

ブランドメガネ専門店エレガンス東京

営業時間：11:00-20:00（定休日：無し）

〒104-0061

東京都中央区銀座6-4-5 オリエントビル3階

tel：03-6264-6841

mail：info@elegance.tokyo.jp

https://elegance.tokyo.jp/

取扱いブランド

ティファニー、カルティエ、トムフォード、グッチ、ディオール、プラダ、サンローラン、セリーヌ、ボッテガヴェネタ、ジミーチュウ、バルマン、ディータ、オリバーピープルズ、マウイジム、ペルソール、レイバンなど