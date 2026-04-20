再審査請求に必須の「3つの証拠」実務マニュアル｜審査担当者が「却下」を「通過」に変えた瞬間の動画には何が入っていたか

株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年のYouTube審査基準において「却下」を「通過」に変えた動画の共通要素を分析し、資料『再審査請求に必須の「3つの証拠」実務マニュアル』を無料公開しました。

本資料では、2025年7月の大規模ポリシー更新以降に数百万チャンネルが停止された背景を踏まえ、「言葉の釈明では通らない」2026年審査基準において審査員が「人間が作った」と確信する3つの物理的証拠と、その具体的な準備手順を秒単位・ファイル単位で解説しています。

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■ 「ちゃんと自分で作っています」という釈明が、2026年の審査で通用しない理由

YouTubeは「信頼と起源（Trust and Origin）」という指標を導入し、コンテンツの発生源と検証可能性を収益化の絶対条件として定義しました。

その結果、収益化を剥奪されたチャンネルの約75%以上で、スクリプト作成過程への人間の介入が完全に排除されていたことが分析で明らかになっています。

「ちゃんと自分で作っています」という文章の説明は、AIでも1秒で生成できます。

2026年の審査基準では、言葉ではなく「データ上の証拠」が求められており、単なる釈明文ではこのスコアをまったく改善できません。

さらに、2025年12月のアップデート以降、AI画像スライドショーは広告適合性が「限定的」または「なし」に分類される傾向が強まっており、準備なき再申請は状況を悪化させるだけです。

■ 合格動画に共通した「3つの証拠」と、制作費を70%削減しながら安全性を確保する5%基準

本資料が提示する3つの証拠は、証拠1「制作工程のタイムラプスによる実在証明」・証拠2「C2PAメタデータとデジタル署名による起源証明」・証拠3「独自素材によるハッシュ値の断片化」です。

特に証拠3については、動画全体の5%以上に自分で撮影した映像や手書き解説図を挿入するだけで、Content IDシステム上のハッシュ値が既存AI素材のパターンから逸脱し、「再利用されたコンテンツ」として自動フラグが立つ確率を飛躍的に低下させることができます。

この「5%基準」を守ることで、制作費を従来の約70%削減しながら収益化の安全性を確保できるという現実的な最適解を、完全AI生成（収益化維持率15%）・5%基準（95%）・従来型実写制作（99%）の3パターン比較データとともに示しています。

また、アピール動画の構成についても5分間・3フェーズの黄金テンプレートを秒単位で公開しており、Premiere ProのContent Credentials有効化からSchema.org形式での概要欄構造化まで、申請ボタンを押す前に完了すべき実務手順を網羅しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com