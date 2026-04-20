母の日に“ケアを贈る”という新提案

オーガニックサイエンス株式会社

マグネシウム製品を通じて健やかなライフスタイルを提案するオーガニックサイエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鎌田貴俊）は、2026年の母の日に向けて、マグネシウム配合ボディバーム「マグバームAromaラベンダー」とカッサを組み合わせた「母の日限定ギフトセット」を発売いたします。

本セットは、「ありがとうを、ケアのかたちで。」をコンセプトに、大切な人に日頃の感謝の気持ちを込めて、心身をいたわるひとときを贈るためのグッズをセットにした特別な母の日限定ギフト商品です。

感謝はあっても“自分のケアは後回し”という現実

マグネシウム配合バームとカッサは手・首・肩・脚など全身に使用可能。ラベンダーの香りがリラックスタイムにピッタリ

家族のために日々奮闘する母親やパートナーは、自分のことを後回しにしがちです。慌ただしさと寒暖差が重なる春に、大切な人の心とからだをいたわるひとときを提供したいという想いから、本ギフトセットを企画しました。単なる「物を贈る」ではなく、「セルフケアの習慣を贈る」という新しい感謝のかたちを提案します。

セット内容：リラックスタイムに寄り添うセルフケアセット

本商品は、ボディケアとリラクゼーションを同時に叶えるセットとして設計されています。



１.マグバームAromaラベンダー100g（*限定デザイン）

箱にはラベンダーカラーのカーネーション

マグネシウムを配合した、天然由来成分のセルフケア用ボディバーム。手・首・肩・脚など全身に使用可能。穏やかなラベンダーの香りで、就寝前のリラックスタイムにもぴったりです。母の日限定デザインの箱に入れてお届けします。

・リポソームマグネシウム使用。

・JSOM（一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会）推奨商品。

*箱のみ限定デザイン仕様となり、中の容器は通常デザインです。

２. オリジナルロゴ入り木製カッサ

木製カッサを使ったマッサージが心地いい

肌の上を滑らせるセルフケアツール。マグバームと組み合わせて使用します。木は、サンダルウッドを使っており、特有の温かみのある質感は肌への刺激が少なく、インテリアとしても馴染むデザイン。裏面にロゴを控えめに配置し、上品な仕上がりになっています。

３. スペシャルハンドブック/ ４. 母の日限定ギフトボックス

基本的な使い方は、ハンドブック内で分かりやすく説明しています環境を配慮したパッケージを使用

スペシャルハンドブックは、基本的な使い方に加え、使用前後のセルフチェック方法も解説したオリジナルブックレット。大切な方のリラックスタイムをやさしくサポートします。

また、内箱は上品なラベンダーカラーの限定パッケージ。外箱は、非木材のヤシカサパルプ紙を使用した環境配慮設計です。

使用方法

マグバームとカッサを使ったセルフケアは、かんたん2ステップで行えます。

１.気になる部分にマグバームをそっと広げる

２.その上からカッサをやさしく当て、心地よいと感じる強さで滑らせる

「心地よい」と感じる強さで行うことがポイント。就寝前のリラックスタイムに特におすすめです。

※使用感には個人差があります。

商品概要

商品名：母の日限定ギフトセット

＜マグバーム × カッサ × スペシャルハンドブック＞

価 格：5,480円（税込）

送 料：無料 ※（母の日 2026年5月10日 配送日指定可）

発売日：4月24日（予約販売は4月17日から受付）

販売チャネル：公式オンラインストア(https://organicscience.jp/pages/mothersday_2026lp)

詳細URL：https://organicscience.jp/pages/mothersday_2026lp(https://organicscience.jp/pages/mothersday_2026lp)

LINE友だち限定クーポンキャンペーン

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https://x.organicscience.jp/mother2026

全ての人にウェルビーイングな毎日を

オーガニックサイエンスは、マグネシウムの研究と製品開発を専門とするヘルスケア企業です。当社の製品は、オリンピック選手や日本代表チームをはじめとするトップアスリート、そして全国300を超える医療機関で採用されています。「マグネシウムの重要性を社会に根付かせる」ことを使命に、科学的根拠に基づいた研究と、安心して継続できる製品づくりを追求しています。これからも、老若男女すべての人々のウェルビーイングな毎日を支えるために、「マグネシウムからはじめるWell-being」をスローガンに、地道な活動を続けてまいります。

会社概要

会社名：オーガニックサイエンス株式会社

代表取締役：鎌田貴俊

設 立：2021年9月2日

所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 20階

事業内容：マグネシウム製品の開発・販売

URL ：https://organicscience.jp/

【一般の方からのお問い合わせ先】

オーガニックサイエンス株式会社

カスタマーサポートセンター

TEL：0120-659-151 (9～18時・平日のみ)※通話料無料

Mail：support@organicscience.jp