あい鍼灸院・接骨院、2026年5月29日（金）パークシティ武蔵小山 ザ モールに新規オープン！

株式会社あい・グループ健康のファーストプレイス

当院は、「健康のファーストプレイス」というコンセプトのもと、地域にお住まいの方々が日常的に安心して通える場所を目指し、幅広い症状・ニーズに対応した施術を提供いたします。

近年、慢性的な身体の不調や生活習慣に起因する不調に対し、「予防」や「早期ケア」の重要性が高まっています。

当院では、単なる対症療法にとどまらず、根本改善と再発予防を重視した施術を通じて、地域の健康寿命の延伸に貢献してまいります。

■店舗概要

あい鍼灸院・接骨院 武蔵小山駅前院

店舗名：あい鍼灸院・接骨院 武蔵小山駅前院

オープン日：2026年5月29日（金）

所在地：東京都品川区小山3-15-1（パークシティ武蔵小山 ザ モール内 1階）

施術内容：鍼灸、接骨・整骨、姿勢改善ほか

■オープン記念キャンペーン開催

オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、下記の日程で特別キャンペーンを実施いたします。

国家資格を持つ鍼灸師・柔道整復師が常勤し、患者さま一人ひとりの症状に合わせた施術をご提案いたします。

1年間で約65万人が来院。信頼と実績のある鍼灸院・接骨院の施術を体験してください。

期間：2026年5月29日（金）、30日（土）、31日（日）

内容：初回施術体験を特別価格 1,000円（税込） でご提供

肩こり・腰痛・体のだるさなど、気になる症状がある方は、この機会にぜひお気軽にご相談ください。

■ あい・グループ会社概要

会社名：株式会社 あい・グループ

URL：https://www.ai-medical.co.jp/

所在地：〒543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐3-2-17 コモド上汐ビル401

TEL：06-6775-0222

設立：平成17年9月21日（創業昭和51年）

代表取締役社長：伊藤 勇二

資本金：3,000万円(グループ全体6,200万)

業種：

接骨院運営／鍼灸院運営

クリニック運営

柔整・鍼灸施術療養費請求代行業

高度管理医療機器等販売業・貸与業(許可番号 第19N00152号)

セミナー事業