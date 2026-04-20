EVeMとPIVOTが管理職・経営層のための集大成コンテンツ「マネジメント技術大全」を共同開発

株式会社EVeM

マネジメントの業務支援サービスを提供する、株式会社EVeM(本社：東京都、代表取締役CEO：長村禎庸）は、ビジネスパーソンの学びとなる経済やビジネスの映像コンテンツを毎日配信するビジネス映像メディアPIVOT株式会社と共同で、管理職・経営層のための、動画配信とイベントを併催する年間コンテンツ『マネジメント技術大全』を共同開発することをお知らせします。

2026年は、年12回（毎月2回）の動画コンテンツを配信すると共に、大テーマごとに企画するワークショップ形式のイベント『リアルゼミ』を年5回開催します。

動画コンテンツおよびワークショップでは、いずれもPIVOT CEOの佐々木紀彦氏とEVeM CEOの長村禎庸が共演。日本を代表する大手企業から勢いのある急成長ベンチャーまで、若手・ベテランを問わずチームを率いるすべてのマネージャーの皆さんにお届けします。



『マネジメント技術大全』公式HP：https://www.evem-management.com/evem_pivot/taizen/top

開催のねらい

年功序列・終身雇用を前提とした維持・管理型マネジメントの限界が叫ばれる昨今、マネジメントの変革は必然になりつつあります。しかしながらその具体的な「手法」は語られてきませんでした。今回、EVeMとPIVOTは、マネジメントの具体的なメソッドの全貌を提供することで、日本のエース人材＝管理職・経営人材に更なるドライブをかけ、その活躍を後押しします。

対象者

・組織において意思決定を担う人

・メンバーをもち、チームを率いる人

・組織におけるマネジメント変革に責任を持つ立場の人

開催スケジュール

マネジメント変革のためのメソッドを全12回、PIVOT公式Youtubeチャンネル上で配信。各単元毎に、実践やケースワークのためのリアルゼミを全5回開催します。

YouTube配信スケジュール

配信チャンネル：PIVOT公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-edxQ__zW_XA7lA0jyjK2RJa6dPTXtLA

リアルゼミ開催スケジュール

第1回「目標・戦略」編

・日時：2026年6月10日（水）18:30開場 19:00開始

・会場：SAKURA DEEPTECH SHIBUYA https://www.sakuradeeptechshibuya.com/

参加申込はこちら→ https://www.evem-management.com/evem_pivot/taizen/top

参加費用

・PIVOT/YouTube上での動画視聴：無料

・リアルイベント：有料（20,000円/回、全5回参加で特典あり）

講師プロフィール

長村禎庸

・EVeM CEO

・2006年大阪大学卒。リクルート、DeNA、ハウテレビジョンを経てマネージャーイネーブルメントサービスを提供するEVeM設立。 DeNAでは広告事業部長、AMoAd取締役、ぺロリ社長室長兼人事部長などを担当。ハウテレビジョンでは取締役COOとして同社を東証マザーズ上場に導く。2020年EVeMを設立。マネジメント業務を「経験やセンス、人間力に頼らず具体的な技術を組み合わせて行う業務である」と捉え直し、技術としての"マネジメントの型"を開発しトレーニングを通して提供する。サービス開始4年で、スタートアップから大手企業まで約2000名が受講する大人気トレーニングとなる。2021年技術評論社より「急成長を導くマネージャーの型～地位・権力が通用しない時代の"イーブン"なマネジメント～」を出版

佐々木紀彦

・PIVOT CEO

・「東洋経済オンライン」編集長を経て、NewsPicksの初代編集長に。動画プロデュースを手がけるNewsPicks Studiosの初代CEOも務める。2021年6月にビジネス映像メディア「PIVOT」を創業。スタンフォード大学大学院で修士号取得（国際政治経済専攻）。著書に『米国製エリートは本当にすごいのか？』『5年後、メディアは稼げるか』『日本3.0』『編集思考』『起業のすすめ』。大のサッカーオタク。

株式会社EVeMについて

社名: 株式会社EVeM

代表者: 代表取締役 長村禎庸

所在地: 東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003

設立: 2020年8月

事業内容: マネジメント支援サービス、「マネジメント100の型」の提供

お問合せ先: https://emp.evem-management.com/service_2026