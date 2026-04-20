日本モンキーパークでポムポムプリン スペシャルステージ「ぱぴぷぺPom!」開催！4月26日（日）＜愛知＞

株式会社名鉄インプレス

日本モンキーパーク(愛知県犬山市、所長：中井 祐輔)では、4月26日（日）にサンリオの人気キャラクター、ポムポムプリンによるステージショー「ポムポムプリン スペシャルステージ『ぱぴぷぺPom!』 」を開催します。

本イベントは、歌とダンスが楽しめるステージショーです。小さなお子さまから大人まで、幅広い世代にお楽しみいただける内容となっています。

詳細は下記の通りです。

ポムポムプリン スペシャルステージ『ぱぴぷぺPom!』

詳細を見る :https://www.japan-monkeypark.jp/event/3-21%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%9f%e3%82%b6%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8/

【開催日】2026年4月26日（日）

【時 間】１.11:00～ ２.14:00～

【場 所】オープンステージ

【参加料】無料 ※入園料別途必要

【内 容】ポムポムプリンのダンスショーを開催します。さらに12:30からは撮影会を実施します。

《撮影会について》

事前に撮影会整理券を先着50組限定で配布いたします。

【配布時間】開園時間～

【配布場所】日本モンキーパーク内 オープンステージ入口付近



※詳しい内容はイベント詳細ページをご確認ください。

撮影会詳細について :https://www.japan-monkeypark.jp/news/1-11%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%ab%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%80%8d%e3%81%ae%e6%92%ae%e5%bd%b1%e4%bc%9a%e6%95%b4%e7%90%86%e5%88%b8/

※衣装は変更となる場合がございます。

※予告なくイベント内容が変更もしくは中止となる場合がございます。



日本モンキーパーク公式ページ：https://www.japan-monkeypark.jp/

春のイベント詳細ページ：https://japan-monkeypark.jp/special/2026spring/