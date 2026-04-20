TESSグループ、ごうぎんエナジー株式会社様から「太陽光発電システム」の設置工事を受注（設置場所：青海流通センター株式会社様 青海流通センター）

テスホールディングス株式会社

テスホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：山本 一樹）は、連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高崎 敏宏、以下「テス・エンジニアリング」）が、この度、ごうぎんエナジー株式会社（本社：島根県松江市、代表取締役：安喰 哲哉、以下「ごうぎんエナジー」）（株式会社山陰合同銀行100％出資）から、「太陽光発電システム」の設置工事（設置場所：青海流通センター株式会社（以下「青海流通センター」）の青海流通センター１号棟及び２号棟）を受注いたしましたので、お知らせいたします。

設置場所：青海流通センター

■本件の概要

受注した太陽光発電システムの発電容量は約3.0MW、年間想定発電量は約373万kWhとなります。本件は、ごうぎんエナジーが発電事業者となって発電された電力を青海流通センター１号棟及び２号棟に供給するオンサイトPPAモデル※１となっており、テス・エンジニアリングは太陽光発電システムのEPC※２を担当いたします。年間想定発電量におけるCO2排出削減量は年間約1,550t-CO2※３となる見込みであり、青海流通センターのCO2排出量削減に貢献するものとなっております。

〈本件の概要〉[表1: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/145_1_c11a7448d6b1236443ff32cabcecd45c.jpg?v=202604210151 ]

【テス・エンジニアリング株式会社について】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/143072/table/145_2_6a7ab4d483763cd97b6c04f13ba66e10.jpg?v=202604210151 ]

※１ 発電事業者が自家消費型太陽光発電所等の所有・維持管理等を行い、

当該発電所等から発電された電力を需要家に供給する契約方式のことであります。

※２ Engineering：設計、Procurement：調達及びConstruction：施工の略称

※３ 電気事業者別排出係数代替値 0.000416t-CO2/kWhで算出

参考：環境省ホームページ「電気事業者別排出係数一覧（令和８年提出用）」

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r08_denki_coefficient_rev.pdf

■本件に関するお問い合わせ先

テスホールディングス株式会社 広報・IRチーム

https://www.tess-hd.co.jp/contact/

※当社グループは、テレワーク・時差出勤を取り入れております。

そのため、お電話での対応ができない場合がございますので、ホームページよりお問い合わせください。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。