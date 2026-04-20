商談が生まれないウェビナーは何が欠けているのか――「集客後」に潜む構造的な離脱を見直す

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、ウェビナーにおける商談化率低下の要因となる構造的な離脱の可視化と改善をテーマとしたウェビナー「100人集めて商談ゼロ？ウェビナーに潜む『バケツの穴』を塞ぐ方法」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seqBFeppFYxu?s=tp0pm0ff2g4)を、2026年5月14日（木）から5月19日（火）までの期間、Bizibl上にて開催いたします。

■開催背景／課題提起

多くの企業が、ハウスリストへのメール配信や広告出稿などを通じてウェビナー集客に注力しています。しかし、「一定数の申し込みはあるにもかかわらず、商談につながらない」という課題に直面するケースは少なくありません。

この問題は、単に企画内容やリストの質だけで説明できるものではなく、ウェビナー運用全体のプロセスにおいて発生している複数の離脱要因が複合的に影響している可能性があります。

■ウェビナーの特徴・取り組みの本質

本ウェビナーでは、メルマガ配信から商談獲得に至るまでのプロセスを一連の構造として捉え、その中に存在する“バケツの穴”を可視化します。

具体的には、以下のような各ステップにおける離脱に着目します。

- 申込フォームでの離脱- 開催当日の欠席- アンケート未回答- フォローアップの遅延

これらのいずれか一つでも発生すれば、最終的な商談化率に大きな影響を及ぼします。本ウェビナーでは、それぞれの離脱ポイントを個別最適で対処するのではなく、運用構造全体としてどのように設計し直すべきかを解説します。

■提供価値（参加者が得られること）

参加者は以下のような実務に直結する視点を持ち帰ることができます。

- ウェビナーにおける離脱構造の全体像の理解- 商談化率を下げるボトルネックの特定方法- 各プロセスにおける具体的な改善施策- 属人的な運用から脱却し、再現性ある設計へ移行する考え方

単なる施策追加ではなく、既存の運用をどのように再設計すべきかという観点で整理することで、継続的な成果創出につながる土台構築を支援します。

■企画の意図

本ウェビナーは、「なぜ成果が出ないのか」という問いに対し、個別のテクニックではなく構造的な視点からアプローチすることを目的としています。

ウェビナー施策は多くの企業で実施されている一方で、その成果には大きな差が生まれています。その差の本質は、施策の量ではなく、設計思想と運用構造にあります。

本企画では、現場で再現可能な形でその違いを言語化し、誰もが実践できる改善の道筋を提示します。

■開催概要

◼︎お申し込み方法

- ウェビナー名： 100人集めて商談ゼロ？ウェビナーに潜む「バケツの穴」を塞ぐ方法- 開催期間： 2026年5月14日（木）～2026年5月19日（火）- 開催形式： Bizibl上での配信- 定員： 100名- 主催： 株式会社Bizibl Technologies

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、以下のページより事前にお申し込みください。

申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seqBFeppFYxu?s=tp0pm0ff2g4