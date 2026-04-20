【試合結果】Osaka City SC、2-2と引き分けも確かな手応え

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

このたび、Osaka City SCは、4/18（土）に行われた「第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2」において、ACミドルレンジと対戦し2-2で引き分けとなりました。

■試合概要

大会名：第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2

対戦：Osaka City SC 2-2 ACミドルレンジ

日時：2026年4月18日（土）14:00キックオフ

会場：J-GREEN堺 S9

■STARTING XI

■結果概要

前半は0-0での互いに譲らない展開となりましたが、後半にPKで1点を許し、ACミドルレンジが先制。しかし、そのあとOsakaCitySCもPKチャンスで里見選手がゴールを決め、同点に追い付きました。さらに、その直後、里見選手のアシストにより、杉浦選手がゴールを決め逆転。ロスタイム終盤に追加点を許し2-2の引き分けとなったものの、一時的に数的不利の中で得点を挙げることができたのは、今後の戦いに向けた大きな自信となる内容でした。



<得点者>

里見 龍太郎（背番号7 MF）

杉浦 力斗（背番号11 MF）

■次戦について

次戦の概要は以下の通りです。

大会名：第61回 The KSLアストエンジ 関西サッカーリーグ Division2 第3節

対戦：BANDITO生駒

日時：2026年5月16日（土）14:00キックオフ

会場：J-GREEN堺天然芝 コート未定

※施設情報

https://jgreen-sakai.jp/facility/map/



速報は、Osaka City SC公式アプリにて行います。

▽ダウンロードはこちら

https://apps.apple.com/jp/app/osaka-city-sc-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6747104197



本リーグ戦の結果により関西サッカーリーグDivision1への昇格が決定します。

前期、首位で折り返すことを目標に掲げ、引き続き挑んでまいります。

今後も熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

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