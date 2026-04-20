50周年の縁でマチダを盛り上げる！マリオンクレープ特別出店「エンジョイ！ゴールデンウィーク＠マチダ」を４月２２日（水）から開催

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店町田店は、2026年9月に開店50周年を迎えます。地域の皆さまに支えられた50年への感謝を込め、2026年は「好きを叶えるマイストア」をスローガンに、年間を通じてお客さまや地域とともに楽しめる多彩な企画を実施してまいります。

小田急百貨店 町田店開店50周年記念ロゴ

4月22日（水）～5月6日（水・振）の期間は、「エンジョイ！ゴールデンウィーク＠マチダ」と題し、さまざまな“体験”を楽しんでいただける企画を展開します。注目は、ともに50周年を迎えるご縁から実現した『マリオンクレープ』の特別出店。定番の人気メニューのほか、創業50周年記念の特別メニューを提供します。

さらに、行列必至のかき氷の店『埜庵』の出店や、ロマンスカーミュージアムと連携したイベント、親子で参加できるワークショップなど遊びや学びを体験できる企画を通して、ご家族や友人と過ごす今年ならではのゴールデンウィークを提案します。

■創業50周年！世代を超えて愛される『マリオンクレープ』が特別出店

「エンジョイ！ゴールデンウィーク＠マチダ」を実施

節目の年が重なるご縁から実現した今回の出店では『マリオンクレープ』の人気メニューのほか、創業50周年を記念した特別メニューが登場します。

『マリオンクレープ』特別出店

〈展開メニュー一例〉

ベリーベリーレアチーズ

・【創業50周年記念メニュー】ベリーベリーレアチーズ 1,000円

いちごアイスを使用しており、ベリーとレアチーズの甘酸っぱいおいしさをお楽しみいただけます。50周年を記念した限定チョコ付きです。

・バター＆シュガー～発酵バターと和三盆～ 620円

北海道発酵バターの風味豊かな芳醇な香りと、沖縄産和三盆糖のくちどけの良さとパールシュガーのザクザク食感をお楽しみいただけます。

・バター＆シュガー～レモン～ 670円

生レモンを絞ってご提供するため、程よい酸味と、じゅわっと広がる甘さが味わえる爽やかな一品です。

・バター＆シュガー～シナモンアップルコンポート～ 670円

たっぷりの発酵バターに甘いアップルとシナモンをトッピングしコンポート風に仕上げております。

・いちごバナナチョコクリーム 640円

人気1位＆2位を一度に楽しめる、スペシャルなご褒美クレープ。女性から男性まで幅広く人気で、"迷ったらこれ！"という一品です。

■『マリオンクレープ』監修！食品サンプル体験

『マリオンクレープ』の本物にそっくりな食品サンプルを作ります。ご参加の方には「『マリオンクレープ』ロゴステッカー」をプレゼントします。

日にち：5月4日（月・祝）・5日（火・祝）

会場：6階=北側エスカレーター横 特設会場

時間：各日10：15、10：45、11：15、11：45、13：00、13：30、14：00、14：30、15：00、

15：30、16：00

参加費：クレープ(キーホルダー) 1,800円【各日先着40個】クレープ(マグネット) 1,500円【各日先着125個】

定員：各回15名様

申し込み：2階=ファッションウォーク『アミューズ ボーテ』横にて当日9：30から整理券を配布

■お祝い"もころん"オリジナルステッカープレゼント

「町田店開店50周年をお祝いしに“もころん”がやってきた♪」をコンセプトにした、小田急百貨店町田店限定の“もころん”が登場。4月22日(水)～5月10日(日)の期間中、5階催物場「【町田店開店50周年記念】マリオンクレープ特別出店」「かき氷の店〈埜庵〉特別出店」にてご注文いただいた方と、各フロアで実施する対象のワークショップにご参加いただいた方にステッカーをプレゼントします。

小田急百貨店町田店限定の“もころん”が登場

※『ガチャガチャの森』ゴールデンウィークおみくじガチャは対象除外となります。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

■ロマンスカーミュージアム出張イベント！

●ロマンスカーのペーパークラフトを作ろう!

ロマンスカーミュージアムオリジナルクーピーペンシルでロマンスカーのペーパークラフトを作ります。ロマンスカーミュージアムのスタッフによるロマンスカー講座もございます。

日にち：5月6日（水・振）

会場：6階=北側エスカレーター横 特設会場

時間：10：00、11：30（所要時間：約60分）

参加費：500円 ※現金のみ

定員：各回10名様

申し込み：会場にて当日受付 ※混雑時は整理券を配布

協力：ロマンスカーミュージアム

●自分だけのシャカシャカキーホルダーを作ろう！

好きな車両とフレークを選んで、自分だけのシャカシャカオリジナルキーホルダーを作ります。車両の背景には町田店開店50周年のロゴデザイン。

日にち：5月6日（水・振）

会場：6階=北側エスカレーター横 特設会場

時間：13：00、13：30、14：00、14：30、15：00、15：30

参加費：1,500円 ※現金のみ

定員：各回10名様

申し込み：会場にて当日受付 ※混雑時は整理券を配布

協力：ロマンスカーミュージアム

※表示価格は、「消費税込み」の価格です。

各ワークショップの実施概要については、ホームページ内【エンジョイ！ゴールデンウィーク＠マチダ】ページをご確認ください。

https://www.odakyu-dept.co.jp/machida/special/goldenweek

＜開催概要＞

名称：「エンジョイ ゴールデンウィーク＠マチダ」

期間：4月22日（水）～5月6日（水・振）

場所：小田急百貨店町田店

所在地：東京都町田市原町田6-12-20

アクセス：小田急線町田駅すぐ

TEL：0570-025-888（ナビダイヤル）

URL：https://www.odakyu-dept.co.jp/machida/special/goldenweek