2026年新入社員入社式を開催いたしました

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、初めての新卒社員を迎え入れ、2026年新入社員入社式を大阪本社にて開催いたしました。

本入社式は、プロディライトにとって記念すべき初の新卒採用社員を迎える、節目の式典として開催されたもので、当日は代表取締役社長 小南をはじめ、役員、ならびに新入社員の上司となる営業本部長や営業部長が出席いたしました。

式の中では、経営陣より新入社員に向けて、社会人としての第一歩を踏み出すことへの祝意とともに、今後の成長や活躍への期待を込めた歓迎および激励の言葉が贈られました。

また、新入社員による挨拶の場では、一人ひとりが自己紹介を行い、入社にあたっての抱負や将来の目標などを力強く語りました。その新社会人としての決意と新鮮な意気込みが感じられる姿にプロディライトの未来を担う新たな仲間を歓迎する温かな拍手が送られ、終始和やかで前向きな雰囲気の中、式典は執り行われました。

■当社代表取締役社長 小南 秀光の式辞（一部要約）

新入社員の皆様、入社おめでとうございます。

数ある中から、うちの会社を選んでいただいてありがとうございます。

プロディライトという社名は「プロが幸せ（ディライト）を運ぶ」という意味です。

設立当初の人材派遣業の頃はスタッフが企業様に幸せを運び、今はシステム会社としてシステムでお客様に幸せを運んでいます。お客様から喜んでいただくことや一緒に仕事をしたいという会社様もとても多いのですが、それはお客様のために何をするべきか考えているメンバーがいるからです。

勉強には答えというものが決まっていますが、我々の会社では答えはお客様が握っています。

自分たちで導くものではなくて、どういうふうにお客様に答えていただくかということを考えていただく必要があります。これからは皆様にも、どうしたらお客様に満足してもらえるのか、100点以上の答えをだしていただけるのか、というところを一緒に考えていただきたいと思っています。

我々は、今回初めて新卒の採用を行いました。ベンチャー企業は業績を上げ続けていかなければいけないため、即戦力を求めます。ただ、中長期的に見ると即戦力というのはどうしても仲間を巻き込んでいく力が弱いという傾向があります。我々は、今後一丸となって業績を上げていきたいと思っています。そのために、新卒採用という新しい挑戦を行いました。我々の会社の企業理念は「日々挑戦」です。挑戦をしていきたいと思っています。

皆様には我々の会社をどういうふうに変えていくかも考えていただきたいと思っています。

我々の会社は色々なことに挑戦ができます。挑戦できるということは、失敗をするということです。失敗とは自分が「失敗だ」と思ったら失敗になります。やり続けたら失敗ではなくなります。やり続けてやり続けて、やっていく。失敗を乗り切っていただきたいと思っております。

今日は２つだけ皆様にお伝えしたいことがあります。

当社はもともと人材派遣会社でしたが、今はシステム会社です。

設立から18年でどんどん変化しています。時代に即して変化していくため、10年後、20年後はどうなっているかは誰にもわからない。それに対応できる、変化に対応できる人材になってほしいと思っています。これが1個目です。

もう一個は、会社の由来である「プロが幸せを運ぶ」ということです。

これは、今回仲間になっていただいた3名の方も含めメンバー全員に行っていただきたいことです。本日から、研修を一生懸命させていただきます。皆様が成長して、幸せを運べるよう我々は応援させていただきます。そのため、皆様に色々な話をさせていただきますが、先輩や私たち経営陣は近くにいますので、分からないことがあれば皆様の方からいつでも言っていただけたらと思います。是非ともよろしくお願いいたします。

プロディライトは、社内をより活性化させ今後企業を成長させていくために、引き続き積極的に新卒採用を推進してまいります。

関連するプレスリリース

2026年度新卒内定式を開催いたしました。

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＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588