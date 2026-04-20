「第57回ストアフロントコンクール」を開催します（昭和フロント）

三和ホールディングス株式会社

三和ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区／社長：高山靖司）の連結子会社である昭和フロント株式会社（本社：東京都千代田区／社長：笹澤英夫）では、「第57回ストアフロントコンクール」を開催し、作品を募集しますのでお知らせします。

1970年より開催し、今年で57年目となるストアフロントコンクールでは、昭和フロントのアルミ建材を使用した施工例の中から優秀な作品を表彰し、発表することで、新たなストアフロントの可能性を示す役割を担ってまいりました。

審査には現代の建築・インテリアシーンを代表する八木幸二氏、池貝知子氏、加茂紀和子氏を特別審査委員として迎え、グランプリを始めとする各賞を選定します。

また、受賞作品は当社ホームページや各種媒体に掲載されるほか、作品集やカタログで紹介いたします。

今回も多くのみなさまのご応募をお待ちしております。

★「第57回ストアフロントコンクール」募集要項（抜粋）

1.募集期間

2026年4月20日（月）～2026年5月22日（金）

2.募集対象

2025年4月1日（火）から2026年3月31日（火）までに引渡しが完了している

昭和フロント製品をご採用いただいた作品。

3.募集部門

第1部 店舗建築部門

大型店舗、複合施設、各種専門店、各種飲食店、サービス業、娯楽施設、宿泊施設

第2部 一般建築部門

住宅、事務施設、医療・福祉施設、教育施設、文化施設、交通関連施設、その他

第3部 リニューアル部門

リフォームやリノベーションなど既存建築を活かして改修・改装を行った物件

昭和フロント ホームページに過去の受賞作品を掲載しておりますのでご参照ください。

URL：https://www.sfn.co.jp/concour.html

4.応募資格

作品に関わった１.設計事務所 ２.建設会社 ３.販売店・加工店

5.賞

★グランプリ（1作品）… 受賞企業へ賞金20万円＋記念品

★部門賞

金賞（各部門より1作品）… 受賞企業へ賞金10万円＋記念品

銀賞（各部門より1作品）… 受賞企業へ賞金5万円＋記念品

銅賞（各部門より1作品）… 受賞企業へ賞金3万円＋記念品

6. 特別審査委員

審査委員長 八木 幸二氏 （東京工業大学名誉教授/工学博士）

池貝 知子氏 （株式会社アイケイジー）

加茂 紀和子氏（株式会社みかんぐみ）

7.審査基準

●審査ポイント

フロント・カーテンウォールが安全、安心、快適な空間を提供していること。

１.建築全体のデザインが優れていること。

２.建物全体とうまく融合していること。

３.斬新でユニークな使用方法であること。

8. 応募方法

応募用紙に必要事項をご記入いただき、写真と図面を添付のうえ、昭和フロント株式会社ストアフロントコンクール事務局（東京都千代田区内神田1-13-7四国ビル3F）にお送りいただくか、最寄りの昭和フロント支店、営業所にご提出ください。

昭和フロントのホームページにも募集要項を掲載しております。

URL：https://www.sfn.co.jp/concour.html

※お送り頂いた応募用紙、施工写真、図面等は返却致しかねますので、ご了承ください。

また、応募作品は昭和フロントのカタログやホームページ等に使用させて頂くことがあります。

報道関係者からのお問い合わせ先

三和ホールディングス株式会社

コーポレート・コミュニケーション部

佐藤・尾嵜・天野

Mail: sya01@sip.sanwa-ss.co.jp

Tel:03-3346-3331

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

昭和フロント株式会社

ストアフロントコンクール事務局

経営企画部／井上・萩倉

Mail: showaf96@sip.sanwa-ss.co.jp

Tel:03-3293-6737