「Brazil Japan Startup Forum 2026」がブラジル・サンパウロで開催―代表・羽物が登壇

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：羽物 俊樹、以下 スカイライト）は、B Venture Capital（本社：ブラジル・サンパウロ CEO＆GP：中山 充氏、以下 BVC）の主催により2026年4月9日にブラジル・サンパウロで開催された「Brazil Japan Startup Forum 2026」に協賛し、代表の羽物が登壇いたしました。

Brazil Japan Startup Forum 2026

本フォーラムは、スタートアップ創業者、投資家やベンチャーキャピタル、イノベーションエコシステムを推進する関係者を対象とし、ブラジルと日本間のスタートアップ連携を促進するために企画されたイベントです。

当日は、「ブラジルにおけるAIスタートアップのリアル」「VC視点によるAIスタートアップの評価」のセッションに続き、日本からの登壇者による「日本企業におけるAI戦略とその展開」セッションが行われました。

スカイライト代表の羽物は、株式会社モンスターラボ 代表取締役社長 鮄川宏樹氏、マネックスグループ株式会社 代表執行役社長CEO 清明祐子氏、ohpner株式会社 代表取締役 土井健氏と共に登壇しました。各氏が専門領域におけるAI活用事例や人間特有の価値を提示。あわせて、日本とブラジルの市場特性や国民性の共通点、さらには技術革新を背景とした両国のパートナーシップの可能性について議論を深めました。

左から羽物、清明氏、鮄川氏、土井氏

B Venture Capital（BVC）について

BVCは、ラテンアメリカのスタートアップを中心に投資を行うベンチャーキャピタルです。地域のイノベーションエコシステムを支援しており、日本企業との連携を通じた国際的な成長にも注力しています。2022年以降、現地の投資家やスタートアップが集まるミートアップイベントを開催しています。

https://www.bventure.capital/

過去のBVCミートアップ開催実績

2022年11月 ブラジル・サンパウロ

2023年06月 コロンビア・ボゴタ

2023年10月 メキシコシティ

2024年04月 ブラジル・サンパウロ

2024年07月 コロンビア・ボゴタ

2024年11月 ペルー・リマ

2025年04月 ブラジル・サンパウロ

2025年07月 コロンビア・ボゴタ

2025年11月 ペルー・リマ

スカイライトは2021年よりBVCと提携しており、グローバル・オープンイノベーション――日本と海外のイノベーション連携――において重要な協働パートナーです。

スカイライト コンサルティング株式会社

本社 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 ： 2000年3月10日

代表者 ： 羽物 俊樹 （はぶつ としき）

詳細は、ホームページ（ https://www.skylight.co.jp/ ）をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

スカイライト コンサルティング株式会社

広報 press@skylight.co.jp

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