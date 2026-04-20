ナレッジワーク、日本マイクロソフト元代表執行役会長 樋口 泰行氏がエグゼクティブアドバイザーに就任

株式会社ナレッジワーク

「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げる株式会社ナレッジワーク（本社：東京都港区、CEO 麻野耕司）は、元日本マイクロソフト株式会社 代表執行役社長・代表執行役会長を歴任された樋口泰行（ひぐち やすゆき）氏が、エグゼクティブアドバイザーに就任したことをお知らせします。

◼️樋口 泰行氏がエグゼクティブアドバイザーに

ナレッジワークは、「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」というミッションを掲げて、すべての働く人たちに成果創出や能力向上の喜びを届けることを目指しています。

その実現に向け、セールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」と、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」の両輪で、AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」を提供しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

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樋口氏は、日本ヒューレット・パッカード株式会社、日本マイクロソフト株式会社において代表執行役社長および会長を歴任し、外資系IT企業のトップとして日本市場における成長を牽引してきました。また、パナソニック コネクト代表取締役 執行役員 プレジデント 兼 CEOとして大規模な事業変革と組織改革を主導するなど、国内外における企業経営および変革の豊富な実績を有しています。

樋口氏をエグゼクティブアドバイザーとして迎えることで、ナレッジワークの市場におけるAXソリューションの展開および顧客の現場変革にむけて、豊富な知見や経験を経営に活かすことができると考えています。



ナレッジワークは、今後も「AIを使う」から「AIで変える」を実現するため、現場で働く一人一人の業務変革を支援してまいります。

【樋口 泰行氏 就任コメント】

このたび、ご縁があり、ナレッジワークのエグゼクティブアドバイザーに就任させていただくことを大変光栄に思います。

これまでの、IT企業やコンサルティング業界での経験、また、事業ポートフォリオ改革や、カルチャー改革などの、トランスフォーメーションやさまざまな企業での成長戦略推進を通じて得た知見を活かし、同社が掲げるテクノロジーによる価値創造の加速に貢献し、ナレッジワークのさらなる飛躍を支援していきたいと考えております。

【樋口 泰行氏 略歴】

1980年 大阪大学工学部卒業、1991年 ハーバード大学経営大学院卒業。

松下電器産業（現パナソニック）、ボストン・コンサルティング・グループを経て、アップル、コンパックなど外資系企業で事業成長を牽引。

2003年に日本ヒューレット・パッカード社長兼CEO、2005年にダイエー社長として企業再生を主導。2007年より日本マイクロソフトにて社長・会長を歴任し、同社の成長を牽引。

2017年よりパナソニックに参画し、コネクティッドソリューションズ社社長、2022年よりパナソニック コネクト株式会社代表取締役CEOとしてB2B事業の変革を推進。

2026年3月退任。現在は複数企業の社外取締役、アドバイザーなどを務める。

【ナレッジワークCEO 麻野 耕司 コメント】

樋口さんとの出会いは昨年のNEW SALES PREMIERE2025でした。メインセッションにご登壇くださり、樋口さんのこれまでの経営者としての歩みをお伺いし、大きな学びと気づきをいただきました。これからもナレッジワークが今後成長していくために教えを請いたいと考え、エグゼクティブアドバイザーをお願いしたところ、ご着任いただけることになり、大変嬉しく思っています。樋口さんの知見や経験を活かして、ナレッジワークの成長を加速させていきたいと思っております。

【麻野耕司 プロフィール】

2003年、 慶應義塾大学法学部卒業。 2003年、株式会社リンクアンドモチベーション入社。2016年、国内初の組織改善クラウド「モチベーションクラウド」立ち上げ。2018年、同社取締役に着任。2020年4月、株式会社ナレッジワークを創業。 著書:『NEW SALES-新時代の営業に必要な7つの原則-』（ダイヤモンド社）『THE TEAM-5つの法則- 』 (幻冬舎）※10万部突破、『すべての組織は変えられる』（PHP研究所）

【ナレッジワークCSO 古森 茂幹 コメント】

私にとっては、上司として、お客様として、また日本を代表する経営者としての樋口さんがナレッジワークのエグゼクティブアドバイザーにご就任いただけることを心から嬉しく感激しています。樋口さんは率先垂範、現場とお客様を大切にする、ということを自ら前に立って実践されてこられました。私の憧れのリーダーです。これから、ご一緒に新たな挑戦ができることにワクワクしています。もっとお客様に貢献できるナレッジワークを一緒に作っていきたいと思います。

【古森 茂幹氏 略歴】

1982年 日本ヒューレット・パッカード株式会社入社

2009年 取締役に就任

2014年 代表取締役 副社長執行役員に就任

2015年 株式会社セールスフォース・ドットコム入社。副社長に就任

2024年 取締役副会長に就任

◼️採用のご案内

ナレッジワークでは、多数のポジションをオープンしております。ぜひご覧ください。

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選考応募をご検討いただくためのカジュアルな面談も受け付けております。

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◼️株式会社ナレッジワーク 概要

ナレッジワークは「LIFE WITH ENABLEMENT できる喜びが巡る日々を届ける」をミッションに掲げ、働く人たちのイネーブルメント（成果の創出や能力の向上）を支援するスタートアップです。

営業担当が成長し、成果を生み出せるような営業変革を実現するため、主に大手企業を対象に「セールスAXソリューション」を提供しています。

NTTドコモビジネス様、みずほ銀行様、日清食品様など、大手企業を対象に数千名規模でセールスAIプロダクトシリーズ「ナレッジワーク」が導入されています。また、セールスAIプロダクトに加えて、セールスAXコンサルティングシリーズ「ナレッジワークX」による営業部門の現場変革を推進しています。

AIによる営業変革を実現する「セールスAXソリューション」

https://knowledgework.cloud/



所在地：東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 51階

設立日：2020年3月18日

創業日：2020年4月1日

CEO：麻野 耕司

コーポレートサイト：https://knowledgework.com/

採用サイト：https://knowledgework.com/recruit/product