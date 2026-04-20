アンリツ、MWC 2026の展示ソリューションをWebにて公開

アンリツ株式会社

アンリツ株式会社（社長 濱田 宏一）は、2026年3月にスペイン・バルセロナで開催された世界最大級のモバイル通信関連展示会「Mobile World Congress（MWC）2026」において紹介した、最新のテストテクノロジーを自社Webサイトで公開しました。

本Webサイトでは、「AI、クラウド、仮想テストテクノロジーによる6Gに向けたインテリジェント変革」をテーマに、次世代無線通信、IoT、自動車分野に向けた先進的なテストソリューションを、動画および各種資料を通じて紹介しています。

Web展示ソリューション

■6G標準化の初期フェーズにおける先進的な計測

専用ハードウェアを必要としない、ソフトウェアベースのシグナリングテスト

プロトコルスタックを仮想化することで各プロトコルレイヤをPC上で再現、専用ハードウェアを必要とせずに、開発初期から実装検証までの効率的な評価を支援します。

AIを活用したデータ管理・分析による6G測定ソリューション

試験データの統合管理とAI分析により、複雑化する試験プロセスを簡素化することで評価作業の効率化とコスト低減を実現します。

FR1／FR2／FR3対応と非地上系ネットワーク（NTN）の検証

最大16 GHzのFR3（アッパーミドルバンド）を含むマルチバンド対応に加え、Direct‑to‑CellやNR NTNの検証を、単一のテストプラットフォームで実現します。

■実運用ネットワークを忠実に再現：デジタルツイン開発を支援するFST

実稼働中の無線ネットワーク環境で取得した伝搬データをもとに、実験室内で無線伝搬条件を高精度に再現するField Simulation Test (FST) ソリューションを紹介します。

■未来を見据えた自動車テスト：車載SDV向けのクラウドベース検証システム

アンリツの5G/C-V2Xシミュレータとヴァレオ社のECUシミュレーションプラットフォームを統合。両社の共同開発により実現した、ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）開発を支えるクラウドベースの仮想化自動車テストソリューションを紹介します。

■低消費電力で持続可能なIoTデバイス向け消費電力試験

バッテリー交換なしでの長期運用が求められるスマートIoTデバイスを対象に、実稼働環境下での消費電力評価を可能とする測定ソリューション。アンリツの高度な無線接続機能、Qoitech社の電力測定技術、SmartViser社の自動テストシナリオを活用した、新たな試験手法を紹介します。

■自律型ネットワークの実現に向けたAI活用

ネットワーク全体の状態を可視化・監視し、相関分析を行うサービスアシュアランスプラットフォーム。AIを活用することでネットワーク品質監視を高度化し、自律型ネットワークの運用効率化とコスト削減を支援します。

Anritsu at MWC 2026 Highlightsサイトはこちら(https://stg-sc93.azr.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions/mobile-world-congress-mwc-2026)

アンリツの製品・ソリューション・その他の情報は、ソリューション紹介ページ(https://stg-sc93.azr.anritsu.com/ja-jp/test-measurement/solutions)およびFacebook(https://www.facebook.com/AnritsuTandM)でご覧いただけます。