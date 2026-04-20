PLUG IN | Editorial会場にて公開収録の「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」に弊社代表　下地　毅が出演

株式会社TSIホールディングス

「世界で最も幸せなファッションカンパニー」をスローガンに掲げる株式会社TSIホールディングス（本社：港区赤坂）の代表取締役社長 CEOの下地 毅が４月16日、渋谷ヒカリエホールにて開催された、繊研新聞社主催の「プラグイン・エディトリアル」の会場にてファッションジャーナリストであり、今回の「 プラグイン・エディトリアル」にも出展している一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）代表理事・議長の久保雅裕氏がナビゲーターを務めるUSEN『encoremode』のYou Tube番組「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」の公開収録に出演しました。https://www.youtube.com/watch?v=zoVTsmRhfGQ

「プラグイン・エディトリアル」は、上質なファッション・アート・ライフスタイルブランドの展示会で、ウェア、バッグ、シューズ、アクセサリーなどを中心としたクリエーター・ブランドを厳選した商談会として2006年10月に第1回が開催され、今年で20回を迎えました。出展ブランドは最大80ブランドほどで、3日間でセレクトショップ、百貨店中心に約2,500人のバイヤーが来場。香港のセンターステージなどへも実施しており、厳選された上質の展示会として評価されています。 https://plugin-ex.com/

「ジュルナルクボッチのファッショントークサロン」はファッション業界の”この人に聞きたい“という方をお呼びして、久保雅裕氏とゲストが縦横無尽にファッションを語り合うという番組で、当日は、自身の生い立ちからファッション業界に飛び込んだきっかけ、デザイナー時代の苦労や経営者としての矜持、そしてファッションの未来や課題について語り、自身が発起人として立ち上げ、久保雅裕氏が代表を務める一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会（CFD TOKYO）も出展する、2026年5月9日（土）、5月10日（日）に東京原宿にある国立代々木競技場第1第2体育館で開催する、若手クリエーター支援のイベント「FORTY DEGREES JAPAN」を紹介しました。

https://40degreesjapan.com/

「少子化や大学全入時代の到来により、服飾家政分野の専門学校への入学者の減少や大学の専門学校化や専門学校の大学化が進行している中、自らの力で未来を切り開いていこうとする若手クリエーターを応援するため、自身がデザイナー時代の30年前にロンドンで開催された「FORTY DEGREES」にオリジナルのブランドを立ち上げて出展した経験を活かし、各方面の若手クリエーターたちの背中を少しだけでも押してあげられるような“きかっけ”となればと願い、「FORTY DEGREES」を日本で復活させることといたしました。

代々木体育館での開催ということもあり、渋谷区も本イベントを後援しています。

お陰様で第1体育館の作品発表の展示ブースも、第2体育館のダンスや音楽のパフォーマンスステージもすべて応募多数のため締め切らせていただきましたが、入場は無料ですので、ぜひ皆さまには若手クリエーターの作品を見に来ていただきたいと思います。」と最後に語りました。

▼本件に関するお問い合わせ▼

株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

mag@tsi-holdings.com

https://www.tsi-holdings.com