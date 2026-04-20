【創業40周年】コムラエージェンシー、青少年支援プロジェクト「ハートフル・スクラム2026」を4月25日に開催！

株式会社コムラエージェンシー

株式会社コムラエージェンシー（本社：東京都港区三田、代表取締役：小村 峰之）は、創業40周年を記念した青少年支援プロジェクト「ハートフル・スクラム2026」を2026年4月25日（土）に開催いたします。港区を拠点に40年にわたり街づくり・住まいづくりを通じて地域とともに歩んできた当社は、地域への感謝と社会貢献活動の一環として、港区内の子どもたちへのラグビーボール寄贈、パラキッズの試合招待、ラグビー体験会という3つの取り組みを実施します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=stwwqAQQyxM ]

■ 街とともに歩んだ40年を、次世代へ

株式会社コムラエージェンシーは、1986年の設立以来、城南エリアを中心に感性と時代性を捉えた街づくり・住まいづくりに取り組んでまいりました。2026年に創業40周年を迎えるにあたり、地域に支えられてきた感謝をカタチにし、これまで以上に地域社会への貢献と次世代の育成に力を注いでまいります。

■「ハートフル・スクラム2026」に込めた想い

「ハートフル・スクラム2026」は、コムラエージェンシー創業40周年記念事業として実施する、地域と未来をつなぐ青少年支援プロジェクトです。

ラグビーが持つ「品位」「情熱」「結束」「規律」「尊重」という精神を通じて、スポーツの楽しさや感動、仲間と支え合う喜びを届けたい――。その想いを込めて、本プロジェクトでは「未来をつくる次世代へのパスを」をテーマに、3つの取り組みを展開します。

■ 「ハートフル・スクラム2026」の3つの取り組み

１.港区内の幼稚園・保育園・小学校へのラグビーボール寄贈

スポーツを通じた健やかな成長を願い、区内すべての幼稚園・保育園・小学校148カ所へラグビーボールを寄贈します。

２.パラキッズ（障がいのある子どもたち）の試合招待

子どもたちにスポーツの楽しさと感動を体感してもらうため、ジャパンラグビー リーグワン公式試合へご招待します。

３.子どもたちを対象としたラグビー体験会

スクラム・ジャパン・プログラムと連携し、プロ選手が直接参加するイベントを通じて、スポーツの持つ力で子どもたちの可能性を広げる機会を提供します。

■ イベント開催概要

名称：コムラ・メセナ・ラグビー「ハートフル・スクラム2026」

開催日：2026年4月25日（土）

場所：秩父宮ラグビー場 〒107-0061 東京都港区北青山2-8-35

内容：ラグビーボール贈呈式、パラキッズ試合観戦招待、ラグビー体験会

■ 今後の展開

コムラエージェンシーは今後も、街づくり・住まいづくりを通じた地域への貢献にとどまらず、次世代の育成や教育分野における社会貢献活動に継続的に取り組んでまいります。40周年を一つの出発点として、「次世代へのパス」をテーマに地域とともに歩み続けます。

■ 会社概要

社名：株式会社コムラエージェンシー

設立：1986年6月25日

代表：代表取締役 小村 峰之

資本金：4,000万円

従業員数：15名

所在地：〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル5F

アクセス：都営地下鉄大江戸線 赤羽橋駅 徒歩3分

事業内容：ハイグレードレジデンシャルの企画、開発、販売／不動産コンサルティング、マネジメント

／投資用収益不動産の企画、開発、コンサルティング／建築プロデュース

TEL：03-5442-0088

FAX：03-5442-0070

URL：https://www.komura-agency.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

コムラ・メセナ・ラグビー 事務局

担当：上野／太田

TEL：03-5442-0088