フォームからの営業メールを300円/月でシャットアウト！サクッと導入して、迷惑な営業メールをスマートにブロックします。

有限会社 流楽

有限会社流楽（本社：大阪府大阪市、代表取締役：松崎 匡浩）は、Webサイトのお問い合わせフォームから自動送信される迷惑な営業メールだけを遮断する新サービス「MUTE（ミュート）」を2026年4月20日より正式に提供開始いたします。

フォームからの営業メールをスマートにブロックする「MUTE」

「MUTE」は、自動送信ツールによる機械的な営業メールだけを静かに選別し、顧客からの送信には影響を与えません。

1日わずか10円（月額300円・税別）という圧倒的な低コストでありながら、従来のスパム対策で一般的だった「画像選び」や「歪んだ文字入力」を不要にする、費用対効果の高いサービスを実現しました。

受信トレイに溜まった営業メールを、ひとつひとつ削除するのはもう終わりにしませんか？

■開発の背景

その目的は、お問い合わせフォームを「本来の窓口」に取り戻すことです。

現在、多くの事業者にとって、お問い合わせフォームから届く営業メールへの対応は共通の悩みとなっています。

Webサイトを運営する事業者の中には、1日あたり15通、月間300通以上の営業メールが届くケースも報告されています。近年ではAIなどを活用した営業メールの自動送信・一斉配信ツールの普及により、その数は増加傾向にあります。

一方で、こうした営業メールの反応率は0.3～1％程度（高くても3～7％）とされ、多くは受注に結びついていません。そのため、関連性の低い営業メールへの対応に時間が奪われ「1件ずつ削除する」という非効率な対応に悩まされているのが実情です。

また、従来の画像認証などのスパム対策は、導入に専門的な知識が求められるほか、利用回数に応じた課金体系も進んでおり、中小企業にとってはコスト面でのハードルが高まっています。

こうした悩みを背景に、誰でも・安価に・すぐに導入できる新しい選択肢として「MUTE」の開発に至りました。

■「MUTE」の仕組み

「MUTE」は、人間には見えない仕掛けで、自動送信ツールだけを静かに止めます。

この仕組みは、フォームの裏側にひっそりと用意された「人には見えない入力欄」を利用しています。

人間は画面に表示されていない項目には入力できませんが、機械は画面を見ずにすべての項目にデータを自動的に流し込もうとします。その「機械特有の動き」を検知して、不要な送信だけをブロックします。

これにより、お客様からの大切なお問い合わせはそのままに、迷惑な営業メールだけを静かに遮断します。

■「MUTE」3つの特徴

- セットアップが簡単- 圧倒的な低コスト- ユーザーの負担ゼロ1. セットアップが簡単

既存のお問い合わせフォームに、指定のコードを一行追加するだけで導入が完了します。

複雑なAPI連携やプログラム調整、サーバー設定は不要。ホームページの管理会社に依頼すれば、スピーディーかつ低コストで導入できます。

2. 圧倒的な低コスト

利用料金は1日わずか10円（月額300円・税別）。

従来のスパム対策ツールや人手による仕分けコストと比較しても圧倒的な低コストです。1ヶ月、缶コーヒー数本分の費用で、営業メールを仕分けるあの不毛な作業から解放されます。

3. お客様の負担ゼロ

お問い合わせを行うお客様に、指定された画像を何度も選択させたり、歪んだ文字入力させることはありません。フォームの利便性（CVR）を損なうことなく、自動送信ツールだけをブロックするため、お客様にストレスを与える心配がありません。

■ こんな方におすすめです

MUTEが選ばれる3つの理由。- ホームページにお問い合わせフォームを設置している- 毎日のように営業メールが届いて困っている- 画像認証などでお客様に手間をかけたくない- ITに詳しくないため、難しい設定はしたくない- コストをかけずにすぐ対策したい

お問い合わせフォームのあるホームページであれば、業種・業態を問わずご利用いただけます。

整骨院・美容室・飲食店などの店舗ビジネスから、士業・コンサルタント・フリーランスの方、ECサイトや工務店・リフォーム会社まで、「フォームに届く営業メールをなんとかしたい」と感じているすべての方に、ぜひMUTEをお試しいただきたいと思っています。

■ これまでのサービスとの比較

■ サービス概要

サービス名：MUTE（ミュート）

提供開始日：2026年4月20日（正式リリース）

初期費用：無料

利用料金：3,600円（税別）/年

月額換算300円・1日約10円相当

※お支払いは年払いのみ

無料お試し：14日間（全機能を無料で利用可能）

※有料プランへ自動変更されることはありません

導入方法：専用コード（JavaScript）1行をフォームに追加

開発元：有限会社流楽（大阪府大阪市）

公式サイト：https://mute-it.com/

■ サービス導入のご提案

お問い合わせフォームは、営業メールの受け皿ではありません

本来、お問い合わせフォームは、新しいお客様との出会いや、大切なお取引先との信頼をつなぐための「窓口」です。

それがいつの間にか、勝手に送りつけられる営業メールの処理に追われる場所になってしまっている。そんな歪んだ現状を、私たちは変えたいと考えています。

不毛な仕分け作業に奪われていた時間を、大切なお客様と向き合う時間へ。

「MUTE（ミュート）」は、あなたの会社の「窓口」を本来の姿に取り戻します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

有限会社流楽（りゅうらく）

担当者： 松崎 匡浩（まつざき まさひろ）

電話番号：06-6443-2122

メールアドレス：info@ryu-raku.co.jp