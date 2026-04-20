「鳥取の絶景カフェ建築が欧州主要デザイン賞を横断受賞、ELLEで世界的建築家と並び掲載」

株式会社リプラス

日本海に沈む夕景を主役とした空間構成。風景と一体化する建築をコンセプトに設計。

株式会社リプラス（鳥取県岩美町／代表：荒木智宏）が設計・施工を手がけたカフェ建築「クガミテラス Sunset cafe and Small gallery」が、欧州の主要デザイン賞を横断して受賞しました。

本プロジェクトは、イタリアのA' Design Award、ドイツのiF Design Award、国際的デザイン賞であるRed Dot Design Award、およびロンドンで開催されるLondon International Creative Competitionを受賞。さらに、フランス発のファッションメディアELLEデジタル版にも掲載されるなど、国内外で高い評価を獲得しています。

複数の国際デザイン賞を同一プロジェクトで受賞することは稀であり、本プロジェクトの空間設計が国際的に高く評価されたことを示しています。

本施設は、日本海を望む鳥取県岩美町の海岸線に位置し、「風景そのものを建築に取り込む」ことをテーマに設計されました。大きく張り出した軒と連続する開口部により、時間とともに移ろう光や海の表情を空間の主役として構成しています。

夕景には、水平線へと沈む光と呼応するように内部の柔らかな照明が立ち上がり、建築と自然が一体となる瞬間を生み出します。昼間は全面開口から広がる海景が訪れる人の視界いっぱいに展開し、滞在体験そのものが風景と結びつく設計となっています。

また、施設内にはギャラリー機能を併設し、地域の文化や創作活動を発信する場としても機能。単なる飲食空間にとどまらず、風景・建築・文化をつなぐ拠点として計画されています。

ELLEデジタル版では、隈研吾、妹島和代、内藤廣ら世界的建築家によるカフェ建築と並んで本施設が紹介されました。これは、本プロジェクトの空間的価値が国際的な基準において評価されたことを示しています。

本プロジェクトは、地方の風景に根ざした建築が、世界水準で評価されうることを示す象徴的な事例です。地域から世界へと発信される建築の新たな可能性を提示しています。

内部の光がにじみ出ることで、風景の中に浮かび上がる建築として計画全面開口により、海景をそのまま取り込むカフェ空間。滞在体験と風景が一体化する設計Cafe Space

連続する開口とカウンターの構成により、視線が自然と風景へ導かれる空間デザイン

Gallery

地域の文化や創作活動を発信するギャラリー機能を併設した複合空間

Elevation

周囲の風景に溶け込むよう計画された外観デザイン

Corridor

光へと導かれるアプローチ空間。外部から内部への体験の切り替えを演出

■ プロジェクト概要

名称：クガミテラス Sunset cafe and Small gallery

所在地：鳥取県岩美郡岩美町

用途：カフェ・ギャラリー

事業主：ちゃれきんぐ株式会社

設計・施工：株式会社リプラス

■ 設計者プロフィール

株式会社リプラス

代表取締役 荒木智宏

鳥取県を拠点に、地域の風景や文化と呼応する建築設計を行う。商業施設・宿泊施設・住宅など幅広い設計を手がけ、国内外のデザインアワードを受賞。

■ 会社概要

会社名：株式会社リプラス

所在地：鳥取県岩美郡岩美町浦富2475-333

事業内容：建築設計・デザイン・コンサルティング

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社リプラス

メール：ton0624@ybb.ne.jp

HP:http://re-pl.us

※掲載用の高解像度画像データの提供が可能です。