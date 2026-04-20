LA SPORTIVA、主力モデル「TX5」が進化「TX5 EVO GTX(R)」4月24日発売

日本用品株式会社

イタリアのアウトドアブランド LA SPORTIVA（ラ・スポルティバ／輸入総代理店：日本用品株式会社）は、ハイキングシューズの最新モデル「TX5 EVO GTX(R)」を、2026年4月24日（金）より発売いたします。

2018年に登場した「TX5」は、軽快さと安定性を高次元で融合したハイキングシューズとして、多くのユーザーから高い評価を得てきました。岩場や不整地など多様なフィールドに対応できる汎用性の高さと、長時間の山行でも安心感のある履き心地が特長のモデルです。

今回登場する「TX5 EVO GTX(R)」は、そのコンセプトを継承しながら、素材や構造を見直したアップデートモデルです。リソール対応やラグパターンの見直しなどにより、長く快適に使用できる一足へと進化しています。

■主なアップデートポイント

1. リソール対応

リソール可能なResole Platformに対応。アウトソールの張り替えが可能となり、長く使用できる設計に。

2. セルフクリーニング性能の向上

アウトソールのラグパターンを最適化し、泥や土が詰まりにくい設計を採用。さまざまな路面環境でも安定したグリップ力を維持。

3. 可動性と安定性の両立

足首周りの可動域を確保する「3D Flex Evoシステム」を採用し、テクニカルな地形でも自然な足運びと安定した歩行をサポート。

4.防水性と環境性能

環境負荷の低減に配慮した防水透湿素材「GORE-TEX(R) ePEメンブレン」を採用。雨天時やぬかるみなどの環境でも快適性を確保。

■「TX5 EVO GTX(R)」商品概要

イージーなハイキングから岩場を含むテクニカルなルートまで対応する、汎用性の高いハイキングシューズ。ヌバックレザーアッパーと安定性に優れたソール構造により、長時間の歩行でも安心感のある履き心地を提供します。

【主要スペック】

●アッパー：ヌバックレザー

●インソール：Ortholite(R) Hybrid Mountain Hiking 5MM

●ミッドソール：CM EVA

●ライニング：GORE-TEX ePE Extended Comfort

●アウトソール：Vibram(R) Megagrip

■「TX5 EVO GTX(R)」ラインナップ

TX5 EVO MID GTX(R)

●サイズ：37～47

●重さ（1/2ペア）：約530g

●価格：\40,700（税込）

●商品ページ：https://lasportiva.jp/product.html?color_id=02622d80-493e-4581-a353-384b8c157d80

TX5 EVO MID WOMAN GTX(R)

●サイズ：36～42

●重さ（1/2ペア）：約450g

●価格：\40,700（税込）

●商品ページ：https://lasportiva.jp/product.html?color_id=a3fb7196-39bf-4f13-bf23-f8096ae6e494

TX5 EVO GTX(R)

●サイズ：40～48

●重さ（1/2ペア）：約450g

●価格：\37,400（税込）

●商品ページ：https://lasportiva.jp/product.html?color_id=a9b733a0-899c-490a-9d9b-bbdfbdf934e5

TX5 EVO WOMAN GTX(R)

●サイズ：36～42

●重さ（1/2ペア）：約390g

●価格：\37,400（税込）

●商品ページ：https://lasportiva.jp/product.html?color_id=f3abef65-ad41-448c-846e-a402cb82c5cc

【販売場所】

・LA SPORTIVA 国内正規取扱店

・LA SPORTIVA公式オンラインストア(https://lasportiva.jp/) ※2026年4月24日（金）10時より発売開始

■会社概要

1928年にイタリアで創業したLA SPORTIVA（ラ・スポルティバ）は、高品質な登山靴をはじめとするアウトドア製品を展開する総合ブランドです。1969年より日本用品株式会社が日本国内での輸入販売を担い、50年以上にわたる信頼のパートナーシップを築いています。

会社名：日本用品株式会社

所在地：東京都台東区北上野2-21-7

代表者：代表取締役 佐藤 義朗

設立：1951年6月16日

資本金：9,132万円

事業内容：スポーツ用品の輸入販売、スポーツ等に関するイベントの企画・運営 等

公式サイト：https://lasportiva.jp

Instagram：https://instagram.com/lasportivajp/

Facebook：https://www.facebook.com/LaSportiva.Japan

X：https://x.com/lasportiva_jp