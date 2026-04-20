名古屋のジャグアタトゥー専門店Tamayuraが東京展開、『Tamayura tokyo』を4月25日オープン

株式会社タマユラ

株式会社タマユラ（本社：愛知県名古屋市）は、ジャグアタトゥー専門店「Tamayura」の東京展開として、「Tamayura tokyo」を2026年4月25日（土）にオープンいたします。

まずはレンタルサロンでの営業をスタートし、上野・錦糸町を中心に、都内および千葉エリアでお客様のアクセスしやすい場所で施術を行います。

提供メニューは、1デザイン3,850円（税込）から。選べるサンプルデザインも豊富にご用意しています。

「可愛いけど、自分はタトゥーとは無縁かも」

そんな方にも気軽に楽しんでいただけるのが、約10日～2週間ほどかけて自然と薄くなっていくジャグアタトゥーです。

「なんでもない日々を特別に」

自分の身体なのに、つい見ていたくなる。

新しいアクセサリーのように楽しめる存在として、ジャグアタトゥーという選択を提案します。

東京店オープンの背景

Tamayuraは、「アクセサリーに、タトゥーという新しい選択を。」をコンセプトに、ジャグアタトゥーの魅力をより多くの方に届けてきました。

ジャグアタトゥーは、ファッションとして楽しみたい方はもちろん、何か新しいことを始めたいとき、自分を少し変えてみたいとき、気持ちを形にしたいときにも選ばれています。

私たちは、ジャグアタトゥーを“特別な人だけのもの”ではなく、もっと自由に、もっと日常の中で楽しめるアートとして広げていきたいと考えています。

その想いから、このたび東京での展開をスタートすることとなりました。

Tamayuraとは

Tamayuraは、2011年から活動するオーナーが運営する、名古屋のジャグアタトゥー専門店です。

これまでに1万人以上の施術実績があり、さらに200名以上への指導実績を通じて、確かな技術を持つアーティストの育成にも携わってきました。

お客様一人ひとりの“こうなりたい”“こう見せたい”という気持ちに寄り添いながら、デザイン性と技術の両面から、安心して楽しんでいただける施術を提供しています。

「Tamayura tokyo」の特徴

「Tamayura tokyo」は、まずはレンタルサロンでの施術という形でオープンします。

上野・錦糸町をはじめ、都内・千葉エリアの中から、お客様のアクセスしやすい場所でご予約いただけるスタイルです。

固定店舗ではなく、その時々に応じて柔軟に施術場所を選べるため、より通いやすく、気軽にご利用いただけます。

また、施術はプライベート空間で行うため、初めての方や女性のお客様にも安心してご利用いただけます。

提供メニューについて

ジャグアタトゥー

果物由来のインクを使用した、一時的に楽しめるボディアートです。

施術後、時間とともに肌に自然な紺色が現れ、約1～2週間ほど楽しむことができます。

代謝により少しずつ薄くなっていくため、気分やファッションに合わせてさまざまなデザインを楽しめるのが魅力です。

5月上旬開始予定

ボディージュエリー

グリッターを使用した、華やかで自由度の高いボディアートです。

その日に落とすこともでき、大切に扱えば2～5日ほど楽しむことができます。

好きなカラーを選べるため、イベントや旅行、特別な日のワンポイントとしてもおすすめです。

こんな方におすすめ

Tamayura tokyoは、たとえば以下のような方におすすめです。

タトゥーに憧れはあるけれど、入れるのは難しいと感じている方

新しいことに挑戦してみたい方

理想の自分に少し近づきたい方

人と被らないおしゃれを楽しみたい方

推しへの気持ちや大切な想いを表現したい方

旅行やイベントの写真をもっと特別にしたい方

願掛けやお守りのような気持ちで身につけたい方

ジャグアタトゥーを選ばれる理由は、お客様によってさまざまです。

Tamayuraでは、その一人ひとりの気持ちを大切にしながら施術を行っています。

オープン記念企画

Tamayura tokyoのオープンを記念し、2026年5月10日（日）まで全メニュー10％OFFでご利用いただけるキャンペーンを実施いたします。

営業日については、Instagramにてご案内いたします

今後の展望

Tamayura tokyoでは、まずはレンタルサロンでの営業を通じて、お客様にとっても、私たちにとっても最適な街・最適な形を探ってまいります。

今後は、東京エリアでより心地よくご利用いただける常設サロンの展開も視野に入れながら、ジャグアタトゥーをより身近に楽しめる環境づくりを目指してまいります。

店舗情報

店舗名：Tamayura tokyo

営業形態：レンタルサロン

対応エリア：上野・錦糸町・他都内・千葉エリア

営業時間：11:00～20:00

営業日：不定休・完全予約制

オープン日：2026年4月25日（土）

予約方法

公式LINE：https://lin.ee/U2hGu8v

Web予約：https://tol-app.jp/s/tamayura-tokyo-jagua

Instagram：https://www.instagram.com/tamayuratokyo.jagua

サンプルデザインはInstagramに掲載しております。

ご予約・ご相談は公式LINEからのお問い合わせがおすすめです。

店長コメント

このたび、Tamayuraの東京展開として「Tamayura tokyo」をオープンすることとなりました。

ジャグアタトゥーは、ただ模様を描くものではなく、その人の気持ちや憧れ、表現したい想いを形にできるものだと感じています。

“タトゥーは自分には遠いもの”と思っていた方にも、もっと自由に、もっと気軽に楽しんでいただけるきっかけを届けたいです。

東京でも、一人ひとりの「やってみたい」「可愛いと思った」という気持ちを大切に、日常を少し特別にできる体験を届けてまいります。

会社概要

■会社概要

商号： 株式会社タマユラ

代表者： 代表取締役 福田明至埋

所在地： 〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須4-2-21-1002

設立： 2025年3月

事業内容：

・ジャグアタトゥー・ボディージュエリー施術サロンの運営

・自社タトゥーシールブランド『Karisome』『elmio』『Ink.Muse』の商品企画・開発・販売

・ECショップの企画・運営

URL： https://tamayura.nagoya/

■本件に関するお問合せ先

株式会社タマユラ

担当：福田明至埋

MAIL：tamayura.jagua@gmail.com