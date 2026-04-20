賃貸マンション「(仮称)祐天寺プロジェクト」(東京都目黒区)着工について～暮らしの時間価値を高める『タイパ』 レジデンス～

相互住宅株式会社

第一ライフ丸紅リアルエステート傘下の相互住宅株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：武富 正夫)は、東京都目黒区祐天寺にて、賃貸マンション「(仮称)祐天寺プロジェクト」(以下「本物件」)の新築工事に着手いたしました。

完成予想図

本計画地は、東急東横線「祐天寺」駅徒歩2分に位置し、「祐天寺」駅からは「渋谷」駅6分、「新宿」駅24分と都心部へのアクセスに優れています。閑静な住宅街に位置し、周辺にはスーパー・飲食店等生活利便施設が充実しており、日々の暮らしにおける利便性とゆとりを兼ね備えています。住戸構成は、1LDK（約45平方メートル ）と2LDK（約55平方メートル ）で、シングル・カップル・ファミリーと幅広い層のお客さまに快適な暮らしをご提供できるよう計画しております。

株式会社インブルーム監修の収納計画（例）

さらに本物件では、クローゼットとランドリールームを回遊できる家事効率の高い動線計画を採用するほか、整理収納コンサルティング会社であるインブルーム株式会社の監修による効率的な収納設計（左図参照）を導入しています。また、テレワークやSOHO利用など多様化する働き方のニーズに応えるワークスペースも設けます。

アグレッシブに働く忙しいビジネスパーソンをはじめ、効率的で快適な暮らしを求める幅広いお客さまをターゲットに、当社初の「タイパ※」を追求した賃貸レジデンスとなっています。

今後も総合不動産会社として長年培ってきた不動産開発のノウハウを活かし、住まいを中心にお客さまに選ばれる上質な空間をご提供いたします。

※「タイムパフォーマンス（Time Performance）」の略で、費やした時間に対して得られる効果や満足度の割合を指す「時間対効果」のこと。

【物件概要】

所在地：目黒区祐天寺2-11-13(住居表示)

交通：東急東横線「祐天寺」駅徒歩2分

構造・規模・戸数：鉄筋コンクリート造/6階建/15戸

設計・施工：スターツCAM株式会社

竣工予定：2027年6月

【会社概要】

会社名：相互住宅株式会社

代表者：代表取締役社長 武富 正夫

本社所在地：東京都品川区大崎一丁目2番2号

事業内容：マンション賃貸事業、オフィス賃貸事業、開発事業、ソリューション・仲介事業、分譲住宅事業

公式HP：https://www.sohgo-jyutaku.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

相互住宅株式会社 プロジェクト開発部

TEL：03-3494-6773 (営業時間9:00～17:00、土・日・祝日定休、年末年始休業)

※本資料中の記載・イメージパース等は計画段階のものであり、今後変更が生じる可能性がございます。

PR TIMES STORYでも当社のストーリーを発信中です

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