労務管理に「安心」を。HRbaseが労務専門AIエージェントへ進化。

株式会社HRbase

株式会社HRbase（本社：大阪市中央区、代表取締役：三田弘道）は、労務管理に「安心」という新たな価値を提供すべく、サービスを「労務専門AIエージェント」に進化させ、4月20日にスローガン・ロゴ・キャラクターを一新するリブランディングを実施しました。あわせて、社内問い合わせへの自動返信作成、業務シーンに特化したアシスタントAIの拡充など、複数の新機能をリリースします。

リブランディングの背景

様々な法改正や規制強化、雇用の多様化、SNSの普及。こうした社会構造の変化により、労務管理の現場では標準化できない「非定型業務」が年々増加・複雑化しています。

特に、労務上のトラブルや法令に沿わない対応が瞬く間に拡散し、企業価値の毀損に直結するリスクが高まっています。法改正に応じたルール整備や社内周知、多様な働き方、雇用形態への対応など、労務担当者が担う業務の幅はかつてとは比べものにならないほど広がり、難易度も増しています。

一方、定型業務においても課題は深刻です。給与計算や社会保険手続きなどを管理するシステムは豊富に存在するものの、知識不足や解釈ミスにより誤った運用がなされるケースが多発しています。非定型業務は人手による個別対応しか方法がなく、非効率かつ属人的な運用が定着しているのが現状です。

専門人材の確保が困難な中、日々蓄積される労務リスクは担当者の業務的・心理的な負担を増大させます。適切な労務管理が行われなければ従業員の働きやすさも損なわれ、会社と従業員の間の信頼関係にも影響を及ぼしかねません。

こうした課題に正面から向き合うべく、HRbaseは労務専門AIエージェントとして新たなステージへと進化します。

リブランディングに込めた想い

「労務管理の、安心革命。-社労士がつくった労務専門AIエージェント-」

今回のリブランディングで最も伝えたかったのは、「安心」というキーワードです。

社会保険労務士をはじめとする労務専門家が集うHRbaseだからこそ、現場の実態が見えています。労務担当者が日々直面する「不安」は、 決して個人の問題ではなく、業務構造に起因するものです。以下は、現場でよく聞かれる声の一例です。

・ミスが従業員の不利益につながるかもしれない

・法改正の情報を見落とすと会社にリスクが生じる

・正しい情報をすぐに得られない中で、迅速かつ正確な対応を迫られる

近年、汎用的な生成AIの台頭により、こうした不安が解消されるのではという期待も高まっています。しかし、汎用AIをそのまま労務管理に活用する場合、精度や法令解釈の正確性という面で別の「不安」がつきまといます。

労務管理には、法令の正確な解釈と実務への落とし込みが求められます。それは汎用AIではなく、社労士の知見を組み込んだ専門AIでなければ担えない領域です。

単なる業務効率化ではなく、労務管理に内在する不安を生み出しやすい構造そのものを変える。

その覚悟を「安心革命」という言葉に込めました。

HRbaseが「安心」を提供できる理由は、社労士の思考プロセスと膨大な実務ノウハウ、最新法令をAIに学習させた専門性の高さにあります。知識や経験に依存せず、誰でも、速く、正しい対応ができる環境を整備することで、非定型業務の最適化にとどまらず、定型業務における法令準拠の精度向上も支援します。

安心の労務管理体制は、労務に関わるすべての人を支える基盤となります。

従業員には問い合わせへの迅速な回答、社内ルールの整備、適切なトラブル対応を。会社には円滑な法改正対応、労務リスクの回避・予防、コンプライアンスの強化と運用コストの削減を提供します。社労士には煩雑な調べ物や文章・資料作成の負担を軽減し、顧問先に合わせたより質の高いサポートに注力できる体制を整えます。

労務担当者とそれを支える社労士、両者が安心して働ける環境をつくること。

それがHRbaseの「安心革命」が目指す姿です。

新スローガン・新ロゴ・新キャラクターについて

【新スローガン】

「労務管理の、安心革命。」

労務管理の課題は、ツールの導入だけでは解決しません。法令知識の不足、情報の属人化、対応スピードへのプレッシャー。これらが複合的に絡み合う現場において、本当に必要なのは「不安のない状態をつくる仕組み」です。

HRbaseはその実現を「安心革命」というスローガンに込めました。

【新ロゴ】

正六角形と三つの円で構成された新ロゴを採用しました。

正六角形はハニカム構造からヒントを得た「堅牢な守り」を象徴しています。航空、建築、自動車部品など幅広い分野で採用されるこの構造は、軽量でありながら高い強度を持ち、労務管理が果たす「守る」という役割を形で表しています。三つの円は「企業の労務担当者」「社労⼠などの専門家」「働く人」を表しており、三者をしっかり守りながら、それぞれが自由に活躍し成長できる環境を形にしました。

また、ロゴタイプには重心を低くした太文字を採用し、「H」と「R」の横棒を下げることで、労務管理が組織の「base（土台）」であることを強調しています。



【新しいキャラクター】

労務担当者の日々に寄り添い愛される存在を目指して、新キャラクター「ロウミー」を発表しました。

名前は「労務」に由来しており、HRbaseが労務管理に根ざしたサービスとして成長していく意志を表しています。

モチーフは「ウミガメ」です。労務管理の本質である「守り」を、堅固な甲羅を持つ亀に重ねています。ウミガメとしたのは、数千kmを正確に泳ぎ切るナビゲーション能力と、250度超の広い視野を持つウミガメのように労務管理のゴールを導く存在でありたいという想いからです。

甲羅の模様はAIのニューラルネットワークを表現しており、ロゴの六角形とも世界観が統一されています。

新機能リリースの概要

「調べる」から「実行する」へ。今回のアップデートでは、労務専門AIエージェントとして、以下の新機能を提供します。

1.【社内問い合わせの返信自動作成 & 情報アシスト（企業向け）】

従業員からのメールをGmail経由でHRbaseに取り込むと、法令・就業規則・社内のマニュアルをもとにAIが返信文を自動作成。担当者は内容を確認して送信するだけで対応が完結します。

さらに、前提となる法令知識や実務上の注意点も合わせて提示するため、対応の効率化や品質向上だけでなく、トラブル予防、担当者の知識強化にも貢献します。

これは専門家の知見を組み込んだHRbaseならではの機能です。

2.【業務シーンに特化したアシスタントAIの拡充】

個別性が高く煩雑になりがちな様々な非定型業務に対応した、特化型アシスタントAIを多数リリース。今後も順次拡充予定。

特化型アシスタントAIの一例

※「今後追加予定」の内容は開発状況により変更となる場合があります。

今後の展望

企業向け サービスサイト :https://biz.hrbase.jp/社労士向け サービスサイト :https://pro.hrbase.jp/

HRbaseはこれからも、労務専門AIエージェントとしての機能を継続的に拡充していきます。

問い合わせ対応の自動化や特化型アシスタントAIの拡充にとどまらず、労務管理における「調べる」「判断する」「実行する」すべてのプロセスにおいてAIが担える領域を広げ、労務担当者が本来注力すべき業務に集中できる環境の実現を目指します。

労務管理の「安心革命」は、始まったばかりです。

HRbaseは、最適な労務管理ですべての人に安心を届けることを目指し、新たなソリューションを提供し続けます。

今回のリブランディングに込めた想いや、HRbaseが実現したい社会について、代表自らが詳しく綴ったnote記事を公開しております。ぜひご一読ください。

HRbaseについて

note記事はこちら :https://note.com/hrbase/n/n2e16075de527

「働くをカラフルに」をミッションに掲げ、労務管理×テクノロジーのリーディングカンパニーを目指すスタートアップ企業です。

労務管理の負荷を軽減し、社会保険労務士や企業の労務担当者がもっと大切な仕事に向き合うことができれば、日本社会が抱えている労働の課題は減っていくと信じ、独自の視点で開発を進めています。



ミッション・ビジョン・バリューと、HRbaseブランドの特徴は以下のページをご参照ください。

https://hrbase.co.jp/about/

弊社サービスについては、以下のサイトをご参照ください。

・企業向けサービス｜HRbase https://biz.hrbase.jp/

・社労士向けサービス｜HRbase PRO https://pro.hrbase.jp/

会社名：株式会社HRbase

代表者：代表取締役 三田弘道

本社：大阪市中央区谷町2丁目1-19 サンクチュアリーコート3A号室

事業概要：AIを活用した労務管理サービスの開発、および労務相談プラットフォームHRbaseの提供

コーポレートサイト：https://hrbase.co.jp/



