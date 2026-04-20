プラスチック難燃化技術セミナーを6/10開催

日本アイアール株式会社

アイアール技術者教育研究所は、耐久製品の安全性確保に欠かせない「プラスチックの難燃化」について、基礎から最新動向、製品適用・評価、リサイクルまでを一日で学べる公開セミナーを開催します。

プラスチックの難燃化技術は、電子機器や自動車、建材などの火災リスク低減に直結し、人命保護や製品安全の観点から重要性が高まっています。一方で、難燃剤を取り巻く規制強化や、より安全で安定供給可能な材料への代替、さらにサーキュラーエコノミーに対応したリサイクルの要請が進行しています。

こうした環境変化の中、材料開発・評価・製品適用までを一貫して理解し、実務判断に活かせる体系的な知識が求められています。

セミナー概要

- 講座名：プラスチックの難燃化技術の基礎と実用ポイント- 開催形式：オンライン（ZoomによるLIVE配信）/アーカイブ配信- 開催日時：【LIVE配信】2026/6/10（水）10:00～16:00【アーカイブ配信】2026/6/12～6/26（期間中何度でも受講可能）- 受講料：29,700円（税込）/1名- 講師：位地 正年 講師（一般社団法人難燃材料研究会 理事（副会長））

講座詳細

本講座では、プラスチックの燃焼現象と難燃化メカニズム、主要難燃剤（臭素系・リン系・金属水酸化物系等）の特徴と処方設計の考え方を基礎から解説します。加えて、欧米・日本の規制動向や代替化（アンチモン、PTFE等）を整理し、UL・LOI、車載向け試験、建材評価など用途別の評価方法と規格を紹介。電子機器・自動車・建材への適用動向、講師による開発事例、サーキュラーエコノミーに向けたリサイクル技術動向までを体系的に学べます。

セミナープログラム

- はじめに：難燃化の必要性と課題、最近のトピックス- 難燃化技術の基礎 - 燃焼と難燃化のメカニズム - 難燃剤の種類と難燃機構（臭素系、リン系、金属水酸化物系、その他） - 代表的プラスチックの難燃処方（ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリカーボネート、エポキシ樹脂等）- 難燃剤の市場と規制・代替え化の動向（欧米・日本の規制、アンチモン・PTFE代替等）- 難燃規格と評価方法（UL・LOI、FMV、耐火試験、コーンカロリーメータ、マルチコーン等）- 製品別プラスチックの難燃化（電子製品／自動車／建材）- 開発・実用化の事例（PC、エポキシ、PLA系の開発と適用ポイント）- サーキュラーエコノミーに対応する難燃性プラスチックのリサイクル動向- まとめ：今後の課題・展望

想定対象- 難燃性プラスチック／難燃剤の開発に関わる方（新人～ベテラン）- 難燃性プラスチックを用いた製品の企画・開発担当者- 難燃性プラスチックや関連製品の技術営業担当者- 難燃化の基礎を体系的に学び、実務での判断力を高めたい方- 実務でのエキスパートを目指し、最新動向まで押さえたい方

※このセミナーの詳細はこちら

https://nihon-ir.jp/seminar/plastic-flame-retardant-technology/

アイアール技術者教育研究所は、製造業向け技術者教育サービス（セミナー、eラーニング、研修、出版）を通じ、現場で役立つ知識・ノウハウの提供を継続してまいります。

日本アイアール株式会社

50年超の実績を有する特許・知財ソリューションの他、技術情報の調査・分析、製造業向け技術者教育、技術系コンテンツ制作など、技術を軸にした専門性の高い実務サービスを幅広く展開しています。



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