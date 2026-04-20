株式会社JPX総研

ＪＰＸ総研は、Snowflake合同会社の先進的なデータクラウドプラットフォーム（以下「Snowflake」）を通じた多種多様なマーケットデータの配信を開始しています。

その一つであるTDnet開示情報データについて、直近5年間分の開示資料（PDF等のリンク）が取得可能な新サービスの提供を本日から開始しましたのでお知らせいたします。

新サービス「TDnet on Snowflake・過去5年」

- ž本サービスでは、開示資料（PDF等のリンク）について、直近5年間分を提供します。（既存のTDnet on Snowflakeは直近1年間分を提供）- その他のサービス内容・データ仕様については、既存のTDnet on Snowflakeと同一です。

TDnet開示情報データについて

TDnet開示情報データについては、今回追加されたサービスを含め、以下の4つのサービス形態でご利用いただけます。

■サービスラインナップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137648/table/53_1_1e242944e397b86d592e7db4fd680677.jpg?v=202604201051 ]

（※）いずれのサービスも、外部ユーザに配信する形態ではご利用いただけません。

「系列法人利用」は契約者と直接又は間接的に50％超の出資関係がある法人のうち当社が承認している法人が利用する形態であり、「グループ会社利用」はそれに該当しない契約者のグループ会社等が利用する形態を指します。

グループ会社利用時の従量課金の詳細は以下のページをご参照ください。

TDnet on Snowflake(https://www.jpx.co.jp/markets/paid-info-listing/tdnet/04.html)

■データ仕様等

データの仕様等については、以下のページをご参照ください。

Snowflake仕様(https://jpx.gitbook.io/j-quants-pro-ja/snowflake)

お申し込み方法

以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

お問合せ

株式会社ＪＰＸ総研 フロンティア戦略部

E-mail：inf_dev@jpx.co.jp

株式会社ＪＰＸ総研（日本取引所グループ）

ＪＰＸ総研は、日本取引所グループにおいて、市場全体の機能強化及び効率化に繋がるマーケット・サービスの創造を追求することを目的に、取引所ではない子会社として新たに設立されました。

ＪＰＸ総研では、データやテクノロジーを活用したデジタル事業やネットワーク事業の強化を進め、事業の多角化やサービスの高度化を推進します。

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