LEEEP、導入サイト数2,000サイトを突破

株式会社REGALI

株式会社REGALI（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：稲田光一郎）が提供する顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP（リープ）」は、2026年3月末時点で導入サイト数が2,000サイトを突破したことをお知らせいたします。アパレル・食品・美容・雑貨をはじめとする幅広い業種のEC事業者様にご採用いただき、2024年9月の1,000サイト突破からわずか約1年半で導入数を倍増いたしました。

LEEEPは、2021年11月の提供開始以来、UGC掲載機能を起点に、動画コマース機能、ソーシャル機能、レビュー機能へと展開しながら、ブランドの魅力や世界観、商品の信頼性がより自然に伝わるEC体験の実現を支援してまいりました。今回の2,000サイト突破は、LEEEPがECサイト上の多様な顧客接点を支える統合プラットフォームとして着実に広がってきたことを示す、大きな節目であると捉えております。

2,000サイト突破の背景

近年のECサイトでは、単に商品を販売するだけでなく、ブランドの世界観を伝え、商品の魅力をわかりやすく届け、購入前の不安を解消するといった、より豊かな顧客体験の提供が求められています。一方で、そうしたニーズに応えるために複数のツールを導入・運用する負荷が課題となるケースも増えています。

LEEEPは、UGC・動画・ソーシャル・レビューの4つの機能をひとつのプラットフォームに統合し、ECサイト上の顧客体験をまとめて強化できる点が評価されてきました。具体的には、以下の3つが導入拡大の主な要因と考えています。

1. 複数の顧客接点を一元管理できる統合力

UGC、動画、ソーシャル、レビューといった機能を個別のSaaSで契約する必要がなく、LEEEPひとつで運用できるため、管理コストの削減と施策の一貫性を両立できます。

2. ノーコードで誰でも運用できる手軽さ

専門知識がなくても導入・運用が可能なため、少人数のチームでも継続的にコンテンツを磨いていける点をご評価いただいています。

3. 各種カート・周辺サービスとの豊富な連携

主要なECカートシステムをはじめ、多様なプラットフォームとの連携に対応しており、既存のEC環境にスムーズに組み込める点も導入の後押しとなっています。

LEEEPの主要マイルストーン

LEEEPは、ECの現場で生まれる課題やご要望に向き合いながら、機能拡張と導入拡大を重ねてきました。

また、LEEEPは導入拡大とあわせて、各種カート・周辺サービスとの連携も広がり、より多くのEC事業者様にご活用いただける環境づくりを進めています。

数字で見るLEEEPの成長

LEEEPのこれまでの成長を、主要な数値で振り返ります。2021年11月のサービス開始から約4年半で導入サイト数は2,000を突破し、累計で54万件以上のUGCや20万本以上の動画がECサイト上に掲載されてきました。業種別ではアパレルが全体の約半数を占めるほか、食品・美容・インテリアなど多様な業界でご活用いただいています。

代表取締役社長 稲田光一郎 コメント

LEEEPは、ECを単なる販売の場ではなく、ブランドの魅力や世界観、商品の信頼性が自然に伝わる体験の場へと進化させたいという思いから生まれました。

このたび2,000サイトという節目を迎えられたのは、日頃からLEEEPをご活用いただいている事業者様のおかげです。心より感謝申し上げます。

LEEEPはこれまで、UGC・動画・ソーシャル・レビューの各機能を通じて、ECサイト上の顧客接点をより豊かにする支援を続けてまいりました。導入企業様の声に耳を傾けるなかで実感しているのは、ECにおける顧客体験の重要性がますます高まっているということです。

今後は、これまで培ってきた知見と技術をさらに進化させ、AIをベースとした複数の新機能のリリースを予定しております。LEEEPをご利用いただいている皆様を、より多角的に、より高度にご支援できる環境を整えてまいります。次の目標である3,000サイトの達成、そしてその先の成長を見据えて、プロダクトと組織の両面で挑戦を続けてまいりますので、引き続きご期待いただけますと幸いです。

今後の展望

顧客との接点が多様化するなかで、ECサイトに求められる体験はますます広がっています。

LEEEPは今後も、EC事業者様がブランドの魅力や商品の価値をより自然に伝えられるよう、機能拡充と使いやすさの向上を進めてまいります。

LEEEPについて

「LEEEP」は、ブランドの世界観と顧客体験を統合デザインし、ECを"共感と没入の体験"へ進化させるプラットフォームです。UGC、レビュー、動画、ウェブ接客など多様な機能でブランドの魅力と信頼を引き出します。2,000超のECサイトで導入され、ノーコードで誰でも簡単にブランド体験を高められます。

LEEEPの主な特長

■ 多彩なコンテンツでEC体験をリッチ化

UGC、動画、ウェブ接客、レビュー等のコンテンツを活用し、ECサイトのコンテンツをリッチ化。CVR・滞在時間・注文単価の向上を実現します。



■ ノーコードで簡単導入・運用

専門知識がなくても導入しやすく、シンプルで直感的な管理画面により、少人数のチームでも継続的に運用しやすい環境を提供します。

■ 複数の顧客接点をLEEEPで一元管理

UGC、動画、ソーシャル、レビューなど、ECサイト上の多様な顧客接点を一元的に管理できます。コンテンツ運用やデータ管理をスムーズにし、ブランド体験を継続的に磨いていける環境づくりを支援します。

会社概要

LEEEP公式サイト :https://leeep.jp/

会社名：株式会社REGALI

代表者：代表取締役社長 稲田光一郎

所在地：東京都渋谷区

事業内容：顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」の開発・提供

HP：https://regali.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社REGALI

担当者：北野

Email ：info@regali.co.jp