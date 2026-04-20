【スギ薬局 全国発売開始】『リメンバ』と『アイーパ』が高い品質が評価され、2026年4月20日(月)から初のドラッグストア展開開始！

natural tech株式会社

natural tech（ナチュラルテック）株式会社（代表取締役社長：竹内太郎 / 住所：東京都千代田区神田神保町1-28-1 Mirio神保町9階、以下 当社）は、脳神経内科監修(*1)サプリのRimenba（リメンバ）と眼科医監修(*1)サプリのEyepa（アイーパ）の両製品を全国のスギ薬局(*2)で2026年4月20日（月）より販売開始いたします。

これにより、Rimenba、Eyepaの両サプリメント史上初のドラッグストア展開をしたことをご報告いたします。

■RimenbaとEyepaについて

※2 一部取扱いがない店舗もございます。詳細は最寄りの店舗に直接ご確認ください。

日本は他の先進国と比較しても高齢化が顕著に進んでおり、2025年には女性の50%以上が50歳以上になると言われています。

ライフスタイルに寄り添うブランドを展開する当社は、高齢化に伴う「考えるチカラ」と「見るチカラ」の衰えに着目し、2020年4月より脳神経内科監修(*1)サプリのRimenba（リメンバ）と、2024年3月より眼科医監修(*1)サプリのEyepa（アイーパ）をオンラインで先行販売開始していました。

■スギ薬局導入の背景

RimenbaとEyepaはネット上やSNS上で非常にご支持いただいており、消費者の皆様からドラッグストア販路での更なる拡大をかねてより待ち望んでいただいておりました。

そんな中、私たちの想いや製品に対してスギ薬局様が共感してくださったことで今回の採用が決定しました。

RimenbaとEyepaのビジョンである『いくつになっても健やかに輝き続ける毎日を』という想いを大事にしながら更に沢山の消費者の方々にお届けいたします。

■今回発売される製品詳細

公式サイト：https://brands.naturaltech.jp/lifestyle

Rimenba（リメンバ）

内容量：1袋120粒入り（30日分目安）

摂取目安量：1日4粒を目安にお召し上がりください。

店頭販売価格：7,020円（税込）

販売箇所：全国のスギ薬局店舗

主な配合成分：DHA/EPA、プラズマローゲン、ノビレチン、イチョウ葉、その他ビタミン・ミネラル

Eyepa（アイーパ）

内容量：1袋60粒入り（30日分目安）

摂取目安量：1日2粒を目安にお召し上がりください。

店頭販売価格：5,940円（税込）

販売箇所：全国のスギ薬局店舗

主な配合成分：ビルベリー、ルテイン、アスタキサンチン、その他ビタミン・ミネラル

■natural techについて

当社は「あなたらしくを自然と革新の力で」をミッションに掲げ、新しい時代のウェルネス、ビューティー、ライフスタイルの分野において、D2C事業を展開しています。自然由来のやさしさとイノベーティブな発想でたくさんの「あなたらしさ」に繋がるブランドを作ることを目指しています。

【会社概要】

会社名：natural tech株式会社

設立：2018年9月5日

資本金：6,250万円

所在地：東京都千代田区神田神保町1-28-1 Mirio神保町9階

代表取締役：竹内 太郎

事業内容：Beauty & Wellness D2C

コーポレートサイト：https://naturaltech.jp/

＜注釈＞

※１：本製品に配合されている成分の選定および配合比率について、医師の監修を受けています

※２：一部取扱いがない店舗もございます。詳細は最寄りの店舗に直接ご確認ください。