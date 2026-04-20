不動産テックTRUSTART、「R.E.DATA」に全国3万件以上の寮・社宅データを追加

TRUSTART株式会社

AI×不動産ビッグデータで不動産関連業務のDXを伴走支援するプラットフォーム「R.E.DATA (リデータ)」を開発・提供するTRUSTART株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：大江洋治郎、読み：トラスタート、以下「TRUSTART」）は、R.E.DATAに全国の寮・社宅データ約3万件を追加したことをお知らせします。これにより、法人所有の居住系アセット情報を検索・閲覧することが可能となります。

■ 背景

近年、人材獲得競争の激化を背景に、利便性の高い新しい寮・社宅を整備する企業が増える一方、使用率が低下した古い寮・社宅や跡地の利活用を模索する動きも広がっています。遊休化した法人所有の居住系アセットをいかに売却・転用・再開発するかは、CRE（企業不動産）戦略の重要テーマとして注目を集めています。

こうした背景から、不動産会社や金融機関にとって寮・社宅オーナーへのアプローチニーズは高まっていますが、物件ごとに所在地の特定から現況確認・登記情報の取得まで個別に対応する必要があり、初動の情報収集に多くの手間と時間がかかるという課題がありました。TRUSTARTは全国の寮・社宅データを独自に収集・データ化することで、こうした非効率を解消し、営業・仕入れ活動のスピードアップに貢献します。

■ 機能概要

全国から収集した約3万件の寮・社宅データがR.E.DATAに追加されており、ユーザーは対象エリアの寮・社宅物件を検索・閲覧し、所在地や建物情報を確認し、物件の登記簿をシームレスに取得することができます。

■ 今後の展開

当社では、「不動産ビッグデータの全アセット網羅」を目標に、R.E.DATAに各種アセットタイプを順次拡充しています。引き続き、不動産・金融・法人など多様な業界のDXを推進するプラットフォームとして、機能拡充に取り組んでまいります。



＜クラウド型の不動産ビッグデータプラットフォーム「R.E.DATA」について＞

日本全国から多種多様な不動産ビッグデータを日々タイムリーに収集し、新規見込客へのダイレクトアプローチや法人・個人のプロファイリング、日常業務の効率化を可能にする「R.E.DATA」をご提供しております。

「R.E.DATA」は、インターネット上に存在しない役所や現地のみに存在するアナログな不動産情報を中心にビッグデータを形成しており、全国の相続・売買などの不動産の異動登記情報やアパート・マンション・ビル・工場・倉庫・太陽光パネルなどのアセットタイプを、ユーザー自らが自由に選択して閲覧することができ、さらに用途地域・土地面積・最寄りの公示価格などで抽出条件を設定することも可能な不動産ビッグデータ閲覧サービスです。不動産や金融、インフラ、士業など多種多様な業界にご活用いただいております。

＜TRUSTART株式会社 概要＞

代表者：代表取締役 大江 洋治郎

事業内容：不動産ビッグデータ提供事業、不動産調査事業

本社：東京都中央区八丁堀2丁目14-1 住友不動産八重洲通ビル8F

設立：2020年5月

URL ：https://www.trustart.co.jp/

お問い合わせ : https://www.trustart.co.jp/contact/