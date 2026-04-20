元請と技能者がつながるアプリ「Myグリーンサイト」をリリース

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、2026年4月20日より、元請会社と技能者がデジタルでつながる技能者向けスマートフォンアプリ「Myグリーンサイト」（以下、「本アプリ」）を提供開始いたしました。また、本アプリが技能者の就労意欲向上と現場DXの低コストな実現に効果的であるという期待が寄せられ、前田建設工業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田操治）による「全現場での正式導入」も同時に決定いたしました。

本アプリは、建設現場におけるコミュニケーション（情報伝達・意思疎通）の課題を解消し、生産性向上に貢献します。さらに、建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」で管理する280万人以上（※1）の技能者データを活用し、技能者一人ひとりへの確実な情報伝達やインセンティブ付与を可能にすることで、技能者のエンゲージメント向上を実現します。また、建設業界の重要課題の一つである将来の担い手不足の解消に向け、デジタルトランスフォーメーション（DX）を通じて働きやすさを向上させ、担い手を育成・確保するためのITツールとしての活用も目指します。

前田建設が全現場で正式導入

本アプリの技能者向けインセンティブ施策機能（デジタルギフト送付機能含む）の検証にあたっては、総合建設会社の前田建設工業株式会社様にご協力をいただきました。2026年1月より一部の現場で試行を実施し、2026年4月より全現場での導入をご決定いただいております。

前田建設工業株式会社 建築事業本部 建築部 工務グループ長 田澤憲一様のコメント

当社は「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」（※2）において2025年12月16日にいち早く宣言し、その取り組みのひとつとして、2026年4月からMyグリーンサイトを活用した「MKポイント制度の運用」を土木・建築全ての作業所で開始しています。これは当社現場に入場する全ての技能者を対象として、CCUSレベル毎に入場日数に応じたデジタルギフトを付与する仕組みです。

当社ではすでに全現場でグリーンサイトを利用しています。Myグリーンサイトは、グリーンサイトの施工体制・作業員名簿・通門情報が連携しているため、元請・協力会社共に導入のハードルが低いことや、利用料や運用にかかるコスト面も加味し、この度の全現場導入の決定に至りました。またデジタルギフトから交換できるのが7種類と豊富なことも、技能者の皆さんにとって当社現場に対する就労意欲向上に効果があると判断し、導入の決め手となりました。

エムシーディースリー株式会社には、引き続き機能性向上に取り組んでいただき、当社現場において技能者の皆さんがより働きやすい環境づくりに貢献してくれることを期待しています。

Myグリーンサイトの主な特徴

Myグリーンサイトは、労務安全書類の作成サービス「グリーンサイト」（※3）に登録されている技能者向けのスマートフォンアプリ（iPhone/Android対応）です。グリーンサイトが保有する施工体制・作業員名簿・入退場のデータとシームレスに連動し、建設現場における施工業務の効率化・高度化と、技能者のエンゲージメント向上に貢献します。

1.技能者一人ひとりへの効果的な情報伝達

従来は困難だった、協力会社に所属する技能者一人ひとりへの効果的な情報伝達を実現します。本社・支店または現場ごとのお知らせや資料、朝礼動画や新規入場者教育動画などを配信し、クイズ形式のアンケート機能を利用することで、技能者に確実に情報を届け、元請会社としても技能者一人ひとりの確認状況を確認・記録することができるようになります。

2.現場のITツールのIDを一本化し、利用を定着・促進

技能者自身は簡単な3ステップで利用を開始でき、職長向けのユーザーID（MCDP-ID）も自動で発行されます。自動発行によりID取得の負担やアクセス権限管理を大幅に軽減するとともに、MCDP-IDを用いて作業間連絡調整サービス「ワークサイト」（※4）をはじめとする建設サイト・シリーズの各種サービスをスムーズに利用開始できます。今後、他社サービスとの連携も拡大し、1つのIDでさまざまなITツールに簡単にログインできる環境の実現を目指してまいります。

3.効果的なインセンティブ施策の実現

現場での就労実績や安全講習会への参加などに応じて、技能者個人にデジタルギフトを付与できます。CCUS技能レベル（※5）と連動したインセンティブ設計も可能で、優良技能者への価値提供や安全意識の動機付けを効果的に行い、技能者の就労意欲向上に貢献します。

Myグリーンサイトの詳細については、サービスサイトも併せてご参照ください。

https://www.kensetsu-site.com/series/my_greensite/

※１：数値は2026年3月末時点。在職中のユニーク人数。

※２：「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」（愛称：職人いきいき宣言）https://jishusengen.mlit.go.jp/

※３：グリーンサイト：建設サイト・シリーズの提供ラインナップの一つで、労務安全書類をインターネット上で作成・提出・確認できるサービス。施工前から施工後に至るまで、元請会社・協力会社双方の書類業務の効率化やペーパーレス化に貢献する。

※４：ワークサイト：建設サイト・シリーズの提供ラインナップの一つで、建設現場の施工管理・調整業務のデジタル化を推進するサービス。作業日報やKY記録といった、これまで紙や口頭で行っていた業務をデジタル化することで、現場での業務効率化や生産性向上に貢献する。

※５：建設キャリアアップシステム（Construction Career Up System、CCUS）：CCUSは建設業振興基金が運営する技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価・工事の品質向上・現場作業の効率化等につなげるシステム。CCUS技能レベルは、登録された保有資格や現場の就業履歴などをもとに技能者の能力を評価したもので、レベル１～４がある。

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー 京橋オフィス

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AIXカンパニー 日比谷オフィス

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」「ワークサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。

※「iPhone」は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

※AndroidはGoogle LLC の商標です。