【5/7まで応募受付】NADA NEWS 特別企画「Web3川柳コンテスト2026」作品募集中

N.Avenue株式会社

国内有数のWeb3メディア「NADA NEWS（旧CoinDesk JAPAN）」を運営するN.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：神本侑季）は、「Web3川柳コンテスト2026」の作品を5月7日（水）午前9時59分まで募集致します。

■ 背景

業界のフェーズが移り、価格の上下だけでは語りきれない変化が積み重なった1年。

ビットコインは昨年、過去最高値を更新したものの、年後半にかけては伸び悩む展開となりました。ボラティリティの高まりと調整局面の中で、「我慢」の年だったと言えるかもしれません。

一方、昨年10月には国内初の円建てステーブルコインJPYCの発行がスタート。RWA（現実資産）のトークン化も進展し、デジタル資産のユースケースは着実に広がっています。

デジタル資産時代の「現在地」を捉え、皆様と共にこの機運を盛り上げていくため、NADA NEWSは昨年も多くの反響をいただいた「Web3川柳コンテスト」を今年も開催いたします。

■ 応募方法

１. X（旧Twitter）から応募

NADA NEWS公式Xアカウント（@nadanews_com）をフォローし、

「@nadanews_com」と「#web3川柳2026」を付けて投稿

２. 応募フォームから応募

https://form.run/@tech-aUsMdBigU9bvmAcSzSYd

■ 応募締め切り／結果発表

締め切り：5月7日（水）AM9:59まで

結果発表：5月20日（水）17:30-18:30

NADA NEWS公式Xのスペースにて配信

優秀作品の発表に加え、特別審査員によるWeb3の展望についてのディスカッションも予定しています。

■ 賞金

ギフトカード（受賞川柳が印字されたオリジナルデザイン）

・最優秀賞(1点)：5万円分

・優秀賞(1点)：2万円分

・協賛社賞：各1万円分

■ 特別審査員

その他応募事項はこちら :https://www.nadanews.com/340865加納 裕三氏 | 株式会社bitFlyer Holdings 代表取締役CEO

東京大学大学院工学系研究科修了後、ゴールドマン・サックス証券株式会社等を経て、2014年に株式会社bitFlyerを共同創業。bitFlyer創業以降、暗号資産の国内の法改正に関する提言や自主規制ルールの策定等に尽力すると共に、暗号資産交換業者であるbitFlyer USA, Inc.のCEO、bitFlyer EUROPE S.A.のチェアマンを歴任。グローバルな視点で暗号資産交換業業界の発展に貢献。2018年に自主規制団体である一般社団法人日本仮想通貨交換業協会（現、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会：JVCEA）を発起人として設立。内閣官房主催の官民データ活用推進基本計画実行委員会にも有識者として出席。

現在、株式会社bitFlyer Holdings代表取締役CEO、株式会社bitFlyer 代表取締役、株式会社bitFlyer Blockchain代表取締役、bitFlyer USA, Inc.のDirector、株式会社Custodiemの取締役を務めるほか、一般社団法人日本ブロックチェーン協会（JBA）代表理事を務める。

その他にも、ISO/TC307国内審議委員会Committee会員、防衛省オピニオンリーダーなども務め、創業以来掲げるbitFlyerのミッションである「ブロックチェーンで世界を簡単に。」の実現に向け、様々な場面でweb3業界の発展に向け意欲的に活動中。

藤本真衣氏 | INTMAX共同創業者・Japan Blockchain Week 共同創業者

2011年に初めてBitcoinを受け取って以来、BitcoinやBlockchainの普及に努める。国内外プロジェクトへ、アドバイザーやエンジェル投資家として関わった後、現在はスイスに拠点を置きEthereum L2であるINTMAXの共同創業。2017年よりNon Fungible Tokyoを立ち上げ、現在はJapan Blockchain Weekとして毎年開催している。

Joe Takayama氏

クリプト系YouTuber兼投資家。DeFiや関連インフラプロジェクトが好き。

墨汁うまい氏

X（旧Twitter）フォロワー7万4000人。元祖暗号資産（仮想通貨）速報や解説で知られており、いわゆる「億り人」。渡英を経て為替からイギリスへの国際送金を模索しているうちにビットコインに出会い、2016年にトレーダーとして参入、2025年で仮想通貨歴10年目を迎える。

牧野 剛氏｜Fireblocks, Inc. Sales Director

サイバーセキュリティ領域で10年以上、金融機関のDXとリスク管理を支援してきたビジネスリーダー。現在Fireblocks はJapan の営業責任者として、銀行・証券・決済事業者に加え、暗号資産取引所やWeb3企業、L1/L2プロジェクトとも連携し、日本におけるデジタルアセットとトークナイゼーションの基盤構築をリードしている。

神本 侑季 | N.Avenue/CoinDesk Japan 代表取締役CEO

2018年、ヤフー傘下でWeb3情報サービスを運営するN.Avenue株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。その後同社資本を独立させ、世界最大のWeb3メディアCoinDesk公式日本版（現在は“NADA NEWS”にリブランディング）や、国内最大の法人会員制Web3ビジネスコミュニティ“N.Avenue club”を運営。現在は、暗号資産インデックスの開発にも着手。

一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）の理事、Japan Blockchain Weekのアドバイザーを務める。編著書に「Web3・暗号資産 13人の未来予測」。

増田 隆幸｜NADA NEWS編集長

広告制作会社でコピーライターとしてキャリアをスタートさせ、2004年インフォバーン入社。Webコンテンツ制作やオウンドメディア支援に携わり、ソリューション事業を統括、取締役を務める。2016年「Business Insider Japan」創刊に海外コンテンツ統括として参画。2019年「CoinDesk JAPAN」に合流。2023年7月より3代目編集長に就任。2025年12月より、新生「NADA NEWS」編集長。

運営会社について

会社名：N.Avenue株式会社

所在地：東京都港区

設立日：2018年11月28日

代表者：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービスの提供

URL：https://navenue.jp/

「NADA NEWS（ナダ・ニュース）」について

NADA NEWSは、Web3およびデジタル資産に特化した国内最大級のニュースメディアです。2019年から運営したグローバルメディアCoinDesk公式日本版「CoinDesk JAPAN」を前身とし、2025年末にリブランディング。国内外のネットワークと編集部の独自取材による正確かつ中立な報道を通じ、未来を切り拓く投資家やビジネスパーソンから信頼されるメディアとして、独自のポジションを構築しています。

URL：https://www.nadanews.com/