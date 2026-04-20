【佐賀玉屋】4月22日(水)より「紳士服パーソナルオーダー2着セール」を開催。

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は2026年4月22日(水)から5月6日(水)まで「紳士服パーソナルオーダー2着セール」を南館7階催場にて開催いたします。

国産有名メーカーの服地を使用した上質なスーツを、お好みに合わせて仕立てられる本セールでは、表地はもちろん、裏地やボタンなど細部に至るまで自由にカスタマイズが可能です。2着税込55,000円からお仕立ていただけるほか、スラックスが1本追加できる〈2パンツオーダースーツ〉や、ベスト付きの〈三ツ揃えオーダースーツ〉など、用途やシーンに応じた多彩なラインナップをご用意しております。また、〈レディスパターンオーダースーツ〉も2着税込66,000円から承り、ビジネスシーンやフォーマル、就職活動など幅広いニーズに対応。ご家族やご友人とご一緒にお選びいただくことも可能です。



さらに、スーツを2着オーダーいただいたお客様には、ネクタイ1本をプレゼント（※数量限定）。この機会に、サイズやディテールにまでこだわった“自分だけの一着”をぜひお仕立てください。

セット内容

2パンツオーダースーツ

プラス15,400円でスラックス1本追加

フォーマル

1着38,500円から

三ツ揃えオーダースーツ

プラス13,200円でベスト付き

レディスパターンオーダースーツ

2着で66,000円から

【特別企画】ワイシャツセール

4月25日(土)～5月6日(水)

40日間で出来上りお渡しとなります。

【綿・ポリエステル】

お仕立上り・2枚 22,000円

【綿100%】

お仕立上り・2枚 24,200円

※表示価格はすべて税込価格です。

開催概要

○開催日時：2026年4月22日(水)～2025年5月6日(水)

※最終日は午後5時閉場

○開催場所：佐賀玉屋 南館7階催場

○店舗住所：〒840-8580 佐賀県佐賀市中の小路 2番5号

○電話番号：0952-24-1151