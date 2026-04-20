プレシャスパートナーズ、Indeedの認定パートナー制度において「ゴールドパートナー」に認定

株式会社プレシャスパートナーズ

採用コンサルティング事業を行う株式会社プレシャスパートナーズ(https://www.p-partners.co.jp/)（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：高崎 誠司、以下：プレシャスパートナーズ）は、求人サイトIndeedの認定パートナー制度において「ゴールドパートナー」に認定されたことをお知らせします。

■Indeed認定パートナーとは

Indeed広告の販売代理店として公式に認定された代理店であり、豊富な実績に基づいた質の高いサポートを提供する企業です。Indeedの販売代理店の中でも、豊富な実績を持つ企業が特別認定パートナーとして認定されます。

■ゴールドパートナー認定について

プレシャスパートナーズは、Indeed認定パートナーの中でも特に優れた実績が評価され、このたび特別認定パートナーである「ゴールドパートナー」に認定されました。

これまで、企業ごとの採用課題に応じたデータに基づく改善提案や運用支援を継続的に行ってまいりました。今回の認定は、こうした取り組みを評価いただいたものと受け止めております。

また、業界や雇用形態ごとに異なる採用ニーズを踏まえた運用ノウハウを蓄積するとともに、採用コンサルタントと運用担当が連携する支援体制を整え、クライアントごとの採用状況に応じた改善を継続してまいりました。

今後もプレシャスパートナーズは、企業の採用課題や採用市場の変化に応じた最適な提案と運用支援を通じて、お客様の採用成功に貢献してまいります。

■株式会社プレシャスパートナーズについて

2008年に設立した採用コンサルティング企業です。

「仕事を通じて人々の人生を豊かにする」というミッションを掲げ、これまでに20,000社以上の企業に対して採用支援を行ってきました。採用の成功にとどまらず、その後の定着や活躍までを見据えた支援を行っています。

■株式会社プレシャスパートナーズ 会社概要

社名：株式会社プレシャスパートナーズ

代表：代表取締役社長 CEO 高崎 誠司

住所：〒163-0235 東京都新宿区西新宿2丁目6番地1号 新宿住友ビル35階

設立：2008年4月

事業内容：採用コンサルティング事業（採用支援サービス、新卒採用サービス、中途採用サービス、人事コンサルティングサービス、採用ブランディングサービス）

URL：https://www.p-partners.co.jp/