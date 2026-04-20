アンドパッド、「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者に認定

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）が、「デジタル化・AI導入補助金 2026」においてIT導入支援事業者として認定されたことをお知らせいたします。

「ANDPAD」は、現場の効率化から経営改善まで一元管理するシェアNo.1のクラウド型建設プロジェクト管理サービスです。電話・FAX・メールなど、アナログで煩雑な現場のコミュニケーションもアプリで円滑化できます。インボイス制度対応の「ANDPAD受発注（電子受発注機能）」や「ANDPAD引合粗利管理」に加え、労務費を可視化する「ANDPAD歩掛管理」や、現場の遠隔管理を実現する「ANDPAD遠隔臨場」など幅広い機能を開発・提供しています。現場や営業の進捗管理から売上・原価管理まで、建築・建設業の経営を支えるプラットフォームとして、活用されています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」にも選定されており、業務の仕組み化・標準化・経営指標の可視化を通して経営のDXをサポートします。

この度、「ANDPAD」が「デジタル化・AI導入補助金2026」の補助金対象のITツールとして認定されたことにより、一定の条件を満たす事業者様は、「ANDPAD」の導入にかかる費用の最大450万円が補助金として交付されます。この制度により、今まで以上に皆様のビジネスシーンにおいて「ANDPAD」を導入いただきやすくなりました。

アンドパッドではお客様の申請にあたり、申請サイトへのログイン方法や、必要書類の取得方法など、申請に必要な事前準備から資料作成まで、社労士・行政書士とともにきめ細かいサポートを用意しています。

ぜひこの制度をご活用いただき、「ANDPAD」の導入によるDX推進をご検討ください。

■デジタル化・AI導入補助金特設ページ

https://andpad.jp/pages/it-hojo/

■ 資料のご紹介

「デジタル化・AI導入補助金2026」についての概要や活用マニュアルをまとめた資料をご用意しています。ぜひご活用ください。

「やさしく解説！デジタル化・AI導入補助金2026 活用マニュアル」

URL： https://andpad.jp/downloads/d_ai_hojo2026

※ 交付には審査があります。

※ 一部の製品に関しては、現在ツール登録申請中になります。

■「デジタル化・AI導入補助金2026」について

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール（ソフトウェア、サービス等）の導入を支援する補助金です。

補助対象には、通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)をはじめ5種類があり、目的に応じたITツール導入への補助金が用意されています。通常枠は、事業のデジタル化を目的としたソフトウェアやシステムの導入、インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)はインボイス制度に対応した受発注ソフト・会計ソフト・決済ソフトが対象となっています。

「デジタル化・AI導入補助金2026」公式サイト： https://it-shien.smrj.go.jp/

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数26.5万社、ユーザー数69万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。



詳細：https://andpad.jp/

※『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2025年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/