ハンファジャパン、再生可能エネルギーの新ブランド「ENERICH(TM)（エネリッチ）」を始動

ハンファジャパン株式会社

ハンファジャパン株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：張 熙載 以下、当社）は、再生可能エネルギーの新ブランド「ENERICH(TM)（エネリッチ）」を始動いたします。

ENERICH(TM)は、ハンファジャパンがこれまで事業展開し拡充を進めてきた、それぞれの再エネ製品・サービスを垂直統合しパッケージ展開することで、VPPを見据えた新たなビジネスを創出する再エネパッケージブランドです。当社はこれにより、分散型エネルギーリソースを拡大し、アグリゲーションビジネスを推進していきます。

本パッケージサービスは、「太陽光パネル」、「蓄電池」、「HEMS（エネルギーマネジメント）」、「でんき」、「電力取引」で構成し、お客様は本パッケージを導入し電力を運用することで新たな価値を生み出すこととなります。

また、ENERICH※1専任のコンシェルジュサービスにより、お客様ごとの住まいや利用状況に応じた最適な電力活用をサポートいたします。

ENERICHは、2026年7月より販売店様の募集を開始し、2027年に本格サービスを行う予定です。



■ENERICH蓄電池について

ENERICHパッケージにおいて、蓄電池はお客様の資産価値を最大化するうえで中核を担う製品です。本年7月に発売予定の「ENERICH蓄電池」は、その象徴として戦略的にENERICHブランドを冠した製品であり、ENERICHが目指す世界観と価値を体現する特別な位置づけとなっております。ENERICHブランドは今後パッケージでの展開を基本とし、個別製品へのブランド冠称はこの蓄電池をもって完結となります。



■「ENERICH」の導入背景

当社は2011年より日本の太陽光発電事業に参入し、太陽光パネルの販売を起点に、太陽光発電システムや蓄電システムの販売、電力小売事業、電力買取事業などの各事業を拡充させ、再生可能エネルギーのトータルエネルギーソリューションプロバイダーとして、脱炭素化社会の実現に努めてまいりました。2017年以降は、太陽光パネルにおいて日本の戸建住宅市場において一定程度のポジションを確立し、2024年・2025年では国内出荷シェアNo.1※2を獲得しております。

また、グループ会社であるグリーンテック事業を推進する Q.ENESTホールディングス株式会社のもと、Q.ENESTでんき株式会社では電力小売事業を担い、各再エネ事業で知見を積み重ねております。ジャパンのグループ全体として真のトータルエネルギーソリューションを実現できる基盤が整いました。

一方、地政学リスクや生成AI普及によるデータセンター増設など、エネルギー需要の拡大が見込まれる中、分散型エネルギーリソースやVPPへの期待も高まっています。

このような市場環境の中、当社は再エネ製品・サービスを垂直統合しパッケージ化することで、エンドユーザーの利便性と経済的メリットを高めると同時に、分散型エネルギーリソースの拡大を通じて、逼迫する日本のエネルギー需給の緩和にも貢献できると確信し、ENERICH(TM)ブランドを立ち上げました。



■「ENERICH」の名称由来

『Energy』 + 『Rich』 = 「ENERICH」

『ENERICH』は、『Energy（エネルギー）』と『Rich（豊かさ）』を組み合わせた造語です。

エネルギーを資産価値として捉え、運用することで、生活や経済の両面から“豊かさ”を実現するという想いを込めています。



■ENERICH/エネリッチ ブランドステートメント

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でんきは、資産だ。

これからの電気は「つかう」だけでなく、

「つくって、貯めて、運用する」時代へ。

ENERICHは、おうちの電気を“資産”に変える、

トータルエネルギーソリューションブランドです。

太陽光パネルで電気をつくり、

蓄電池に貯めて、売って収益へ。

おうちが小さな発電所になる。

家族みんなで、電気を育てる。

ENERICHのエネルギーコンサルタントが、

みなさまそれぞれの住まいの形に合わせて、

最適な電気運用をご提案します。

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■製品構成

ENERICHは、お客様のライフスタイルや再生可能エネルギーの導入状況に合わせ、太陽光パネル、蓄電池、HEMS、でんき（系統電力）、電力買取などを最適に組み合わせたパッケージとして提供します。

対象とするお客様（非FIT、FIT、卒FIT）ごとに最適な構成をご用意し、まずはFITのお客様を中心に展開を開始します。

【製品パッケージイメージ】

■今後のスケジュール

ENERICHは、2026年7月にブランドイメージの詳細およびサービス概要の公開を予定しています。これに伴い、2026年7月より販売パートナー様に向けた説明会を開催するほか、お客様の最適な電気運用をサポートする「コンシェルジュ」の募集を開始します。

その後、お客様一人ひとりに最適なサービスを提供できるよう体制構築を進め、2027年初旬より本格的なサービス提供を開始する予定です。

当社は今後も、再生可能エネルギーの価値最大化を通じ、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

※1:「ENERICH」はハンファジャパン株式会社にて商標出願中です。

※2:月刊スマートハウス（No.132 2026 FEBRUARY / No.120 2025 FEBRUARY）

月刊スマートハウス（株式会社アスクラスト）による調査結果に基づく。

■ENERICHウェブサイト

https://www.q-cells.jp/enerich/prelaunch



ハンファジャパン株式会社について

韓国最大手企業の一つである株式会社ハンファの日本法人として1984年に設立。グリーンエネルギー事業、ケミカル事業、プロダクトソリューション事業の3部門を展開し、化学品、鉄鋼、機械・設備、自動車部品、IT関連機器等、多部門にわたる基幹産業のアジア諸国間での輸出入業務と日本市場での販売事業を行っている。2011年より日本の太陽光事業に参入し、2026年3月現在で日本向けの出荷量累計7.8GW、住宅設置数21万棟を達成した。

「ハンファジャパン」：https://www.hanwha-japan.com/

「太陽光発電ブランド『Qセルズ』『Re.RISE』公式サイト」：https://www.q-cells.jp/