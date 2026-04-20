出島メッセ長崎にて、地元企業12社の経営者が生成AIに触れた3.5時間。好評だった大阪、福岡に続き第3弾が長崎に。

株式会社Dooox

『緊急ではないけれど、重要な課題』について、企業経営者に伴走する特命社長室を展開する株式会社Dooox（本社：東京都品川区、代表：久保寺亮介／以下「当社」）は、2026年4月15日（水）、大阪中小企業投資育成株式会社（本社：大阪市北区、代表：小林 利典）との共同開催により、出島メッセ長崎にて「経営者のための生成AIワークショップ」を実施いたしました。投資先企業およびご紹介を受けた企業を含む12社18名の経営者・経営幹部が参加し、3.5時間にわたり最新の生成AIツールを自ら操作しながら、経営課題の解決に向けたワークに取り組みました。

■ なぜ、長崎だったのか

当日の様子

本ワークショップは、2025年12月の大阪開催（31社参加・満足度99.3%）を皮切りに、2026年2月に福岡で第2弾を開催。福岡には長崎県からも経営者が県境を越えて参加しており、その場で「次は長崎でも開催してほしい」という声が上がりました。今回の長崎開催は、その企業様の声を踏まえて、検討、実現したものです。

公的投資機関である大阪中小企業投資育成株式会社が持つ西日本24府県の投資先ネットワークと、当社の生成AI活用支援の知見を掛け合わせることで、この「現場起点の展開モデル」が機能しています。

■ ワークショップ開催概要

■ 当日の様子

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85708/table/247_1_1fbe358a3534ca5c871c7e74516d6fd2.jpg?v=202604201051 ]

今回の会場は、長崎を代表するMICE施設の出島メッセ長崎にて開催しました。

冒頭、講師の浅香より生成AIの最新動向と主要ツールの実演を行い、最新ツールも取り入れ、文章生成、画像・動画・音声生成など、多彩な生成AIツールに実際に触れた上で、後半では参加者自身の経営課題を生成AIで深堀りするワークを実施。

自社の課題を入力し、AIとの対話を重ねながら、その場でアウトプットを完成させていきました。 全員がPCを開き、自らの手で操作する。一般的なAIセミナーとは異なるこの設計が「面白かった」ではなく「使える」という実感につながっています。

グループ内でのワークショップの様子

生成AIの情報は、今や書籍もセミナーも溢れています。しかし、情報を「知っている」ことと、自分の手で「触った」ことの間には大きな隔たりがあります。

とりわけ地方の中小企業では、AIの導入判断は経営者自身が下すケースがほとんどです。だからこそ、本ワークショップが「聞くだけ」ではなく、3.5時間かけて参加者全員がPCを操作する形式にこだわっているのは、この考えに基づいています。

■ 参加者の声

「AIは若い社員が使うものだと思っていた。自分で触ってみて、経営判断にこそ使えるツールだと実感した。」

「長崎にいると、こういった機会がそもそも少ない。県内の経営者同士でAIを試しながら話せる場は初めてだった。」

「3.5時間があっという間だった。帰ったらすぐに社内で共有したい。」

「生成AIの進化のスピードに驚いた。自社でも遅れを取らないよう、具体的に動き始めたい。」

※参加者の声は当日のアンケートおよびヒアリングをもとに構成しています。

■ 2日間の短期集中型プログラムも新規展開

ワークショップを通じて生成AIの可能性を実感した経営者から、「自社の業務に合わせて実装したい」「社内にどう展開すればいいか」という声が回を重ねるごとに増えています。

当社は、こうした声に応える短期集中型プログラム「特命AI集中道場」を開始しました。

講師1名に対し参加者2名の超密着指導のもと、2日間で自社専用のAIツールを構築し、3ヶ月間の伴走フォローで社内定着までを支援します。

「触る」から「実装する」、そして「経営に組み込む」へ。ワークショップで生まれた一歩目を、次の段階へつなげる体制を整えています。

■ 大阪中小企業投資育成株式会社について

詳細を見る :https://dooox.co.jp/tokumei-ai-dojo/

代表者名：代表取締役社長 小林 利典

本社所在地：大阪府大阪市北区中之島3-3-23（中之島ダイビル28階）

九州支社：福岡県福岡市中央区天神2-14-13（天神三井ビル5階）

姉妹会社：東京中小企業投資育成株式会社 / 名古屋中小企業投資育成株式会社

設立：1963年（昭和38年）11月

事業内容：投資事業 株式・新株予約権付社債などの引受け / 成長支援事業 人材育成・ビジネスマッチング・コンサルティングなど各種成長支援

HP：https://www.sbic-wj.co.jp/

■ 株式会社Doooxについて

代表者名：代表取締役 久保寺 亮介

本社：東京都品川区西五反田8丁目4番13号 五反田JPビルディング 2F co-lab五反田 with JPRE

設立：2021年6月

HP：https://dooox.co.jp/

事業内容：「挑戦を呼吸に」を"目指すセカイ"として掲げ、世の中の新たな挑戦を多方面で支援。企業の新たな挑戦や"緊急ではないが重要な領域"を支援する「特命社長室(R)」を軸として、日本全国の地域の方々が主役となり、自走可能な地域活性化事業を0から創出する「特命街盛室」や「特命インド室」「特命AI室」「特命AI集中道場」など、新たなDoが加速するサービスを複数展開。