超ミドルシニアコンソーシアム、東日本エリアで第7回勉強会を2026年5月27日（水）に開催

株式会社グライダーアソシエイツ

2025年6月6日に発足した、企業の枠組みを超えた共創を目指す共同体「超ミドルシニアコンソーシアム」。7回目となる勉強会を、プレゼンテーターに株式会社大広様をお迎えし、2026年5月27日（水）に開催いたします。

第7回目となる今回は、株式会社大広 東京ビジネスデザイン本部に所属し、ビジネスデザイナーとしてクライアントの事業成長に伴走する谷川亮太氏をお招きし、「ミライから逆算して考える、これからのミドルシニアとは？」をテーマにお話しいただきます。

同社は、総合広告会社の中でも長年にわたりダイレクトビジネス支援を強みとしてきました。今回のセッションでは、その中でも「顧客こそ、最大の資産」という考え方のもと、シニア顧客と向き合ってきた知見や、事業成果にこだわる伴走支援のあり方に焦点を当てます。

出典：株式会社大広 公式ホームページ(https://www.daiko.co.jp/mirast/)

あわせて今回は、同社が展開する「ミラスト」の考え方も手がかりにしながら、これからのミドルシニア市場をどう捉えるべきかを考えます。ミラストは、「未来がどうなるか」ではなく「未来をどう描くか」という発想から、未来へのビジョンを起点に現在の意志をデザインしていくアプローチです。未来に向かって「意志」を持つこと、そして意志を原動力にミライから逆算したストーリーを描くことが中核に据えられています。

人口構造や価値観の変化が進む中で、ミドルシニアを単なる年齢区分として捉えるのではなく、「これからの社会や顧客をどう描くか」という視点から見直すことは、事業の未来を考えるうえでも重要になりつつあります。本勉強会では、未来視点からミドルシニア像を捉え直し、顧客理解や事業設計のヒントを得る機会となることを目指しています。

同社とのコラボレーションおよび共創プロジェクトなどお話をしてみたいという事業会社・官公庁・大学関係者の皆さま、どうぞお気軽にご参加ください。

【超ミドルシニアコンソーシアム 東日本勉強会 第7回 開催概要】- 開催日時：2026年5月27日（水）17:00～18:30予定（受付開始：16:45）- 開催場所：株式会社グライダーアソシエイツ 〒141-0031 東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田 9F- 参加資格：超ミドルシニアコンソーシアム 会員登録企業担当者- 参加人数：最大10名（応募多数の場合は抽選となります）- 参加費用：無料- 留意事項：本企画は事業会社に所属するご担当者のみが対象となります。また、勉強会の様子は後日、記事として本サイトで公開する予定です。【プレゼンテーター】- 企業名：株式会社 大広- 部門/役職：東京ビジネスデザイン本部 第3ビジネスデザイン局 第5部 / 部長- お名前：谷川 亮太 氏- 経歴：2005年4月 株式会社 大広 入社2014年4月 第1ビジネスユニット 第4営業局 第4部2016年4月 東京アクティベーションデザインビジネスユニット 第6営業局 第5部2023年4月 東京第2ブランドアクティベーションプロデュース本部 D2Cビジネス局 板木チーム 兼 中期経営計画策定プロジェクト2024年4月 東京ビジネスデザイン本部 第5ビジネスデザイン局 第1部 部長- 企業名：株式会社 大広- 部門/役職：ソリューションデザイン本部 ストラテジックプランニング局 第4グループ- お名前：星川 慧 氏- 経歴：2016年4月 株式会社 大広 入社 株式会社博報堂ＤＹホールディングス 経理財務局2017年10月 コーポレートプランニング本部 経営企画局 経営企画チーム2019年10月 事業開発本部 事業開発局 吉野チーム2021年4月 東京第１ＢＡＰ本部 Ｄ２Ｃビジネス推進局 コンサルティングチーム１2023年4月 未来情報室 兼 顧客価値開発本部 顧客発掘局 増田チーム2024年4月 マーケティングデザイン本部 第２マーケティングデザイン局 第１プランニンググループ2025年4月より現部署2021年より未来情報から戦略構築を行うミラストにジョイン。中期経営計画策定、DX推進など多数の戦略タスクフォースに参画。

■プレゼンテーターコメント（谷川氏より）

当社は総合広告会社の中でも、50年にわたり150社以上のダイレクトビジネスを支援し、コミュニケーション領域に留まらず、その先の事業成果にこだわり事業伴走を行ってきました。

売上をつくるのも、ブランドの価値をつくるのも、顧客。『顧客こそ、最大の資産』をフィロソフィーに掲げ、これまで多くの「シニア顧客」と向き合うクライアント様の事業に伴走し、事業成果達成にコミットしてまいりました。

当社が事業伴走を行う際に大切にしているのは、クライアント事業の未来を一緒につくりあげていくことです。過去の延長線上では、これからの社会を語れない今だからこそ、未来に向かって「意志」を持つことが必要だと私たちは考えます。

未来がどうなるか、ではなく、未来をどう描くか。 意志を原動力に、ミライから逆算したストーリーを共に考える『ミラスト』による、『ミライから逆算して考える、これからのミドルシニアとは？』をテーマに当日はお話をさせていただきます。少しでも参加企業様の事業活動の一助になれますと幸いです。

【参加申し込み方法】

参加をご希望の方は、2026年5月13日（水）までに以下よりお申し込みください。

※「超ミドルシニアコンソーシアム」への登録が必須です。未登録の方は必ず、未登録の方用お申し込みフォームよりお申込をお願いいたします。

【未登録の方用】お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8L05wUaJbyDi4ZDMY8gemlwoF-j9Egfzi39IVwldmLQk69g/viewform?usp=publish-editor)

【登録済みの方用】お申し込みフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemPm1obQK9LzlCqhIdx7eVhK3nnM9DNNIcInoZDOXCSVLqDg/viewform?usp=publish-editor)

【株式会社グライダーアソシエイツについて】

社名：株式会社グライダーアソシエイツ

本社：東京都品川区西五反田8-1-3 PMO五反田9F

設立：2012年2月6日

代表者：代表取締役社長 杉本哲哉

事業内容：社会課題の解決につながるコンサルティング業務、クリエイティブ制作、自社サービスの企画・開発・運営、インキュベーション投資

関連会社：株式会社craft. 、株式会社マゼランメディカル、株式会社good-eye

URL：https://www.glider-associates.com/

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

超ミドルシニアコンソーシアム運営事務局（担当：安澤）

Email：sms-consortium@glider-associates.com

Webサイト：https://sms-consortium.antenna.jp/