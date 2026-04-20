【SIGNATE】MS&ADインターリスク総研と共同で、東証プライム1,615社の「サイバーセキュリティ開示実態調査」を実施

株式会社SIGNATE

AI活用の戦略策定から実行、人材育成までを一気通貫で支援する株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤秀、以下「SIGNATE」）は、MS&ADインシュアランス グループのMS&ADインターリスク総研株式会社（以下、MS&ADインターリスク総研）と共同で、東証プライム上場企業1,615社の公開情報を対象とした「サイバーセキュリティ開示実態調査」を実施したことをお知らせいたします。

■ 共同調査の背景と目的

近年、サイバー攻撃の高度化・深刻化に伴い、企業のサイバーセキュリティ対策は経営上の重要課題となっています。米国証券取引委員会（SEC）による開示ルールの義務化など、海外規制当局の動向を受け、国内においても有価証券報告書や統合報告書における情報開示の重要性が急速に高まっています。

本調査は、企業のサイバーセキュリティ開示の現状を可視化し、今後の開示の質の向上に資することを目的として、東証プライム上場企業の公開情報を対象に実施されました。

SIGNATEは、AI・データ分析における高度な知見を活かし、生成AIを用いた大規模ドキュメントの収集・分析および独自の評価ロジック構築を担う実行パートナーとして本プロジェクトを支援いたしました。

■ 本プロジェクトにおけるSIGNATEの役割と技術的特長

本プロジェクトでは、従来の属人的なリサーチでは困難であった「1,600社超の非財務情報の網羅的かつ客観的な定量評価」を実現するため、以下のプロセスを構築・実行しました。

大規模データの自動収集・抽出: 有価証券報告書や、名称の揺れがある統合報告書等の各種レポートを独自スクリプトを用いて網羅的に収集。

生成AIによる文脈解析とスコアリング: キーワード検索に留まらず、生成AI（LLM）が文脈を読み解き、「何を、どれだけ、どのように書いているか」を独自のプロンプトに基づいて定量的に評価。

公平性の担保: 生成AIの公平な観点でのスコアリング・傾向分析を行うことで、分析過程の透明性と大規模データの効率的な構造化を両立する。

調査の結果、サイバーセキュリティ開示においては、記述量よりもガバナンスを含む内容の具体性と、組織・技術・人財などのバランスが重要であるといった、実務に即した知見が得られています。

■支援の全体像と当社の貢献

本プロジェクトにおいて、当社は単なる解析作業の代行に留まらず、企画構想段階からレポート作成に至るまで、以下のプロセスを一気通貫で支援いたしました。

分析フレームワークの共同策定: 専門的な知見を持つMS&ADインターリスク総研と共に、サイバーセキュリティの開示実態を評価するための「6カテゴリ」および「評価指標（プロンプト）」をゼロから設計。

生成AI（LLM）による構造化の実行: 1,600社超の非財務データに対し、策定した指標に基づきAIによる定量評価を実行。属人的な評価を排除した、客観性の高いデータセットを構築。

分析結果の可視化と考察支援: AIによる膨大な出力結果を構造化し、業種別・規模別の傾向を抽出。専門家による深い考察を可能にするためのレポーティング基盤を提供。

■ 今後の展望：各種調査・分析受託への展開

SIGNATEは、本プロジェクトで活用した「生成AIによる大規模な非財務情報の分析・構造化」のノウハウを活かし、企業のサイバーリスク対策やESG・サステナビリティ開示、市場調査など、複雑かつ膨大なテキストデータの解析が求められる領域での支援を強化してまいります。

【支援例】

- 競合他社の開示状況や技術トレンドの網羅的な調査- 自社の開示情報の客観的なベンチマーク評価- 特定の業界・テーマにおける市場動向の定量化

上記のような課題を持つ企業・団体様からの、生成AIを活用した調査・分析依頼、共同研究のご相談を随時受け付けております。最新のAI技術とデータサイエンスにより、データに基づいた迅速な意思決定を支援いたします。

■SIGNATE（https://signate.co.jp/）について

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、AX（AI transformation）を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大級10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。





■会社概要

社 名 ： 株式会社SIGNATE（SIGNATE Inc.）

本 社 ： 東京都中央区築地2丁目1番4号 銀座PREX East 2階

代表者 ： 代表取締役社長 齊藤秀

URL ： https://signate.co.jp/

本件に関する問い合わせ：info@signate.co.jp