LSGM 社 (当社グループ連結子会社)における新施設Lock＋Store Ampang開業のお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社で、マレーシアを拠点にレンタル収納事業を運営するLock And Store (Glenmarie) Sdn. Bhd. （以下「LSGM社」）が、新施設Lock＋Store Ampangを開業しましたので、お知らせいたします。

左：Lock＋Store Ampangのあるビル外観 中、右：Lock＋Store Ampang内

◆新施設概要

施設名：Lock＋Store Ampang

所在地：Suite 10 & 11 Floor, North Block, Amp Walk, 218, Jln Ampang, Kuala Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia

賃貸可能面積（NLA）：約 6,000sq. ft（約 557.42 平方メートル ）

マレーシアでの“Lock＋Store”ブランド4施設目となる本施設は、首都クアラルンプールに立地し、エリアでの高まるエアコン付きレンタル収納施設への需要を取り込むべく、エアコン付き収納スペースを有しております。

ミツウロコグループは、これからも「豊かなくらしのにないて」として、より良いサービス、製品を提供し、人々に新しい価値を届けてまいります。

(参考 URL)

●Lock＋Store： https://www.lockandstore.com/en-my/

Triforce Investments Pte. Ltd.

TriforceInvestments-ContactUs@mitsuuroko.co.jp

株式会社ミツウロコグループホールディングス

ファイナンス

電話03-3275-6300