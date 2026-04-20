ウィルゲート、AI×SEOツール「TACT SEO」と「Gemini・ChatGPT」のSEO記事品質を比較検証 ―関連キーワード含有率で2倍以上の差に！

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）が提供するAI×SEOツール「TACT SEO」にて、GeminiやChatGPTなどの主要な生成AIとの記事品質の比較検証を実施しました。その結果、TACT SEOで生成した記事は、SEO重要指標の一つである”関連キーワード含有率”において、2倍以上のスコアを記録したことをお知らせいたします。

■品質検証実施の背景

近年、GeminiやChatGPTなどの生成AIの進化により、記事作成の効率は飛躍的に向上しています。

一方で、SEOを目的としたコンテンツにおいては、「検索意図を満たす網羅性」や「SEO観点でのキーワード設計」といった観点が、依然として重要視されています。

こうした背景を踏まえ、本検証では、TACT SEOと主要な生成AIとの間で、コンテンツ品質にどのような差が生じるのかを客観的に把握することを目的としました。

特に、SEOにおける重要な指標の一つである「関連キーワード含有率」に着目し、各ツールによって生成された記事の品質を定量的に比較・分析しています。

■検証内容

＜検証対象＞

・TACT SEO

・Gemini 3.0 Pro

・ChatGPT 5.2 Thinking

・Claude Sonnet 4.5

＜検証条件＞

・6つの対策キーワードにて、各ツールで同一のプロンプトで記事を作成

※プロンプト概要

└対策キーワードでのユーザー検索意図の確認

└対策キーワードの関連キーワードの洗い出し

└検索意図、関連キーワードを踏まえたタイトル・見出し構成・本文の作成

＜検証指標＞

・作成された記事の本文における「関連キーワード含有率」を計測

→SEO対策では、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツ内容が高く評価される傾向にあります。

TACT SEOでは検索意図を網羅する方法として、ユーザーが合わせて検索する「関連キーワード」の内容を含めることを重要視しており、「関連キーワード含有率」が高い記事＝SEOで評価される記事と考えております。

■検証結果

6つ全ての対策キーワードにおいて、TACT SEOの「関連キーワード含有率」が80%以上を記録。

「Gemini」「ChatGPT」と比較して、2倍以上のスコア結果に。

結果例）

対策キーワード：「電話対応」

関連キーワード数：125

関連キーワード含有率

└TACT SEO：114 / 125

└Gemini：26 / 125

└ChatGPT：52 / 125

└Claude：76 / 125

■TACT SEOの提供価値

本検証の結果から、TACT SEOでは単なる文章生成にとどまらず、SEOで重要な「ユーザーの検索意図を踏まえた」コンテンツを作成できることが示唆されました。

生成AI単体ではばらつきが生じやすいアウトプットに対して、SEOデータに基づいた補完・最適化が行われることで、安定した品質のコンテンツ生成を支援します。

TACT SEOは、記事作成の効率化と品質担保の両立を求める企業に対し、再現性のあるSEO記事作成環境を提供します。

■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見をもとに開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ7,000社のSEO対策に取り組む企業にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

直近では会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しいただけます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

＜TACT SEO成功事例＞

※以下はTACT SEO全体の導入事例です。

・【事例1】検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内達成｜株式会社内田洋行ITソリューションズ様

食品・建設業界を中心に広くITソリューションを提供する同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入。

＜成果＞

・検索ボリューム2万以上のビッグワードで軒並み3位以内

・オーガニック流入が大幅増加

・自走できるデジタルマーケティングチームの確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/uchida-it/

・【事例2】問い合わせが10倍以上に―イベント機材レンタル事業者の躍進｜有限会社グローバルステージ様

イベント機材のレンタル事業を手がける同社は、「TACT SEO」活用＋SEO内製化支援プランを導入し、スピーディーに成果を創出。

＜成果＞

・軒並み検索トップを獲得

・問い合わせ数が10倍以上に増加

・短期間での成果創出を実現

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/global-stage/

・【事例3】成約件数とリードの質が大幅アップ｜株式会社イー・コミュニケーションズ様

教育・検定試験事業を手がける同社は、「TACT SEO」のAI機能を駆使して内製化を推進。

＜成果＞

・成約件数が大幅にアップ

・リードの質が向上

・SEOの内製化体制を確立

詳細：https://www.willgate.co.jp/promonista/casestudy/e-communications/

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )