岡山県鏡野町にて「地域脱炭素推進に係る感謝状贈呈式」を開催

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、岡山県鏡野町（町長：瀬島 栄史、以下「鏡野町」）、株式会社中国銀行（本店：岡山県岡山市、取締役頭取：加藤 貞則、以下「中国銀行」）と、2026年4月17日（金）、鏡野町中央公民館にて「地域脱炭素推進に係る感謝状贈呈式」を開催いたしました。

本式典では、中国銀行との連携により、脱炭素経営と地域貢献の一環として、鏡野町で創出された環境価値（J-クレジット※1）を購入し、地域の脱炭素化およびサステナビリティ推進に貢献した企業に対し、その功績を称え、鏡野町より感謝状を贈呈いたしました。

（写真）上段左から、バイウィル 執行役員 カーボンニュートラル促進本部長 齋藤雅英、中国銀行 院庄支店 支店長代理 藤田 俊輔氏、同支店長 岡崎匡倫氏、下段左から、池田精工 代表取締役 池田英雄氏、アイ・エス 代表取締役 山崎計夫氏、鏡野町長 瀬島栄史氏、入木石油店 取締役会長 入木一之氏、エアフォルク 代表取締役 福田誠氏、中国防災工業 代表取締役 原田明彦氏

※1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

2024年7月より、鏡野町、中国銀行、およびバイウィルの3者が連携し※2、地域脱炭素の推進に取り組んでまいりました。 本スキームにおいて、鏡野町が豊かな森林資源から環境価値（J-クレジット）を創出し、バイウィルがその手続きから販売までを一気通貫で伴走支援しております。さらに、中国銀行が持つ強固な地元ネットワークを活かして賛同企業（購入者）とのマッチングを行うことで、環境価値と資金が地域内で循環する持続可能なエコシステムを実現しています。中国銀行にとって、地元で創出されたJ-クレジットの仲介実績はこれまでにもありますが、本スキームのようにJ-クレジットの創出段階から関与した取り組みを通じて生まれたクレジットが、同行の取引先企業により購入されるのは今回が初のケースとなります。

※2【プレスリリース】岡山県鏡野町で、町と森林組合が森林クレジットの創出に着手。バイウィルが手続きを支援

https://www.bywill.co.jp/news/2024705

【式典開催の背景】

鏡野町は、豊かな自然環境を守りながら、持続可能なまちづくりを推進しています。2024年7月より、鏡野町、中国銀行、バイウィルの3者で連携し、同町の森林が生み出す環境価値のJ-クレジット創出に向けた取り組みを開始し、2026年2月に正式な認証を受けました。

この度、中国銀行との連携により、バイウィルがJ-クレジットの創出段階から一気通貫で支援を行うことで、地元・鏡野町および津山市に本社を置く企業への販売が実現しました。これは、地域内で環境価値と経済価値を循環させる（地産地消）本スキームにおいて、初の事例となります。

今回、鏡野町発のJ-クレジットを購入した企業の皆様への感謝の意を表するとともに、本取り組みの意義を広く共有するため、本贈呈式を執り行いました。なお、クレジットの販売収益は、鏡野町が有する豊かな森林の保全活動をはじめとする、さらなる環境対策や地域振興に還元されます。

【J-クレジットご購入企業一覧（順不同）】

- 株式会社入木石油店- 池田精工株式会社- 株式会社アイ・エス- 中国防災工業株式会社- 株式会社エアフォルク- オーエヌ工業株式会社

【今後の展望】

バイウィルは今後も、鏡野町におけるJ-クレジットの継続的な創出および販売先の開拓を強力に支援し、同町の持続可能なまちづくりや脱炭素化の取り組みに貢献してまいります。 また、全国の企業に向けて、鏡野町をはじめとする地域発の環境価値（J-クレジット）の活用を提案し、日本のカーボンニュートラル達成と、地域経済が潤う「環境と経済の好循環」の創出をさらに加速させていきます。

【バイウィル 概要】

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）